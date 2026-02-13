Конгресс УЕФА в 2027 году пройдет в Казахстане

Дата публикации: 13-02-2026 17:27

Пресс-служба УЕФА официально проинформировала о дате и месте проведения следующего конгресса крупнейшей футбольной организации Европы.

Согласно официальному заявлению представителей УЕФА, следующий конгресс пройдёт 4 марта 2027 года в столице Казахстана - Астане.

Стоит напомнить, что ранее президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что ограничения на участие российских спортсменов и команд в международных турнирах не принесли ощутимых результатов. Он также выразил мнение о необходимости пересмотра вопроса по возвращению России к участию в футбольных соревнованиях под эгидой международных федераций. Несмотря на подобные инициативы и обсуждения в футбольном сообществе, на февральском конгрессе УЕФА 2026 года этот вопрос так и не был поднят для рассмотрения. Глава УЕФА прояснил, что текущая позиция организации по поводу удаления российских команд остаётся неизменной и пока никаких изменений не запланировано.

Напомним, что с конца февраля 2022 года российские клубы и сборные по футболу были отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Такое решение было принято из-за событий, развивающихся на территории Украины. С момента введения этих санкций российский футбол фактически оказался вне европейской и мировой арены.