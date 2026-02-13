Майкл Кэррик, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Дата публикации: 13-02-2026 17:28

Тренер Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик был признан лучшим тренером января в английской Премьер-лиге. Об этом официально объявила администрация Премьер-лиги на своей странице в социальной сети Х. Этот успех стал результатом отличной работы Кэррика, который смог вывести свою команду на новый уровень за прошедший месяц.

Под руководством Кэррика Манчестер Юнайтед в январе одержал две важные победы. Команда уверенно переиграла Манчестер Сити со счетом 2:0, а затем в напряженном матче одолела Арсенал со счетом 3:2. Оба матча были принципиальными и очень сложными - соперники считаются одними из сильнейших в чемпионате Англии.

В борьбе за звание лучшего тренера месяца Кэррику противостояли такие наставники, как Андони Ираола из Борнмута, Лиам Росеньор, возглавляющий Челси, и Шон Дайч, тренер Ноттингем Форест. Несмотря на достойную конкуренцию, именно наставнику Манчестер Юнайтед было отдано предпочтение благодаря впечатляющим результатам и грамотной тактике.

На данный момент Манчестер Юнайтед занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 45 очков после 26 сыгранных матчей. Арсенал удерживает первую строчку с 57 баллами, но интрига в борьбе за лидерство сохраняется.