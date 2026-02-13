Юпамекано подписал новый контракт с «Баварией» до 2030 года

Дата публикации: 13-02-2026 17:29

Защитник немецкого футбольного клуба «Бавария» Деотшанкюль Юпамекано продлил своё соглашение с мюнхенской командой. Об этом официально объявил сайт клуба, отметив, что контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. Таким образом, руководство «Баварии» надеется на долгосрочное и стабильное сотрудничество с одним из ведущих футболистов основного состава.

Напомним, 27-летний француз пополнил ряды «Баварии» в сезоне 2021/2022, и с тех пор является важной частью обороны команды. За это время вместе с клубом Юпамекано трижды становился чемпионом Бундеслиги и столько же раз поднимал над головой Суперкубок Германии. Футболист считается одним из ключевых игроков, продолжающих традиции немецкого гранда на «Альянц Арене».

В текущем сезоне чемпионата Германии Юпамекано провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым голом и одной голевой передачей. Кроме этого, он принял участие в семи встречах Лиги чемпионов и в трёх играх Кубка Германии, где также демонстрировал надёжную игру в защите. Продление контракта говорит о высокой оценке заслуг игрока со стороны клуба и стратегическом интересе к его дальнейшему развитию в составе «Баварии».