Северная Македония - Германия (11.10.2021) | Отборочный турнир к Чемпионату Мира 2022
Дата публикации: 12-10-2021
|Вторник 12 октября
|17:00 Казахстан - Финляндия
|21:45 Украина - Босния
|21:45 Англия - Венгрия
|21:45 Болгария - Северная Ирландия
|21:45 Португалия - Люксембург
|21:45 Албания - Польша
|21:45 Косово - Грузия
|21:45 Фарерские острова - Шотландия
|21:45 Швеция - Греция
|21:45 Дания - Австрия
|21:45 Израиль - Молдова
|21:45 Литва - Швейцария
|21:45 Сербия - Азербайджан
|21:45 Сан-Марино - Андорра