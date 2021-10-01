Райо Вальекано - Барселона 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
27 Октября 2021, Среда. 20:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Барселона, которое состоится 27 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Рональд Куман
|Альфред Шрёдер
История личных встреч
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|09.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 27
|3 : 1
|03.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 3
|03.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 5
|17.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 8
|5 : 2
|08.03.2015
|Испания - Примера
|Тур 26
|6 : 1
|04.10.2014
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2
|15.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 24
|6 : 0
|21.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 4
|18.03.2013
|Испания - Примера
|Тур 28
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.