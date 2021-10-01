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Райо Вальекано - Барселона 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
27 Октября 2021, Среда. 20:00 МСК. Ла Лига, 11-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Райо ВальеканоБарселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Барселона, которое состоится 27 октября 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 11-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Нидерланды Рональд Куман
Нидерланды Альфред Шрёдер
История личных встреч
27.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано1 : 2Барселона
09.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Барселона3 : 1Райо Вальекано
03.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Райо Вальекано2 : 3Барселона
03.03.2016 Испания - Примера Тур 27 Райо Вальекано1 : 5Барселона
17.10.2015 Испания - Примера Тур 8 Барселона5 : 2Райо Вальекано
08.03.2015 Испания - Примера Тур 26 Барселона6 : 1Райо Вальекано
04.10.2014 Испания - Примера Тур 7 Райо Вальекано0 : 2Барселона
15.02.2014 Испания - Примера Тур 24 Барселона6 : 0Райо Вальекано
21.09.2013 Испания - Примера Тур 5 Райо Вальекано0 : 4Барселона
18.03.2013 Испания - Примера Тур 28 Барселона3 : 1Райо Вальекано
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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