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Штурм - Монако 9 Декабря прямая трансляция

Стадион: Меркур-Арена (Грац, Австрия), вместимость: 15400
9 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
ШтурмМонако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Монако, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Австрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
Австрия Кристиан Ильцер
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
16.09.2021 Лига Европы Группа B. Тур 1 Монако1 : 0Штурм

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