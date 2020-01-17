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Болонья - Наполи 17 Января прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
17 января 2022, понедельник. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Болонья Наполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Наполи, которое состоится 17 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
28.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Наполи3 : 0Болонья
07.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Наполи3 : 1Болонья
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Болонья0 : 1Наполи
15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Болонья1 : 1Наполи
01.12.2019 Италия - Серия А Тур 14 Наполи1 : 2Болонья
25.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Болонья3 : 2Наполи
29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Наполи3 : 2Болонья
28.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Наполи3 : 1Болонья
10.09.2017 Италия - Серия А Тур 3 Болонья0 : 3Наполи
04.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Болонья1 : 7Наполи

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