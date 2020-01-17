Болонья - Наполи 17 Января прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
17 января 2022, понедельник. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Наполи, которое состоится 17 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|28.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 0
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 26
|3 : 1
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 2
|25.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 2
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|3 : 2
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 1
|10.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 3
|04.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 7