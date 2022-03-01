Эльче - Барселона 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
06 марта 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 27-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Барселона, которое состоится 06 Марта 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|18.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 2
|24.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0
|24.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|0 : 2
|24.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 20
|0 : 6
|16.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 4
|09.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 0
|24.08.2014
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0
|11.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 0
|05.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 18
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Эльче» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|18
|6
|2
|52-20
|60
|76,9
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|67,9
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|26
|14
|4
|8
|48-32
|46
|59,0
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|12
|9
|4
|46-28
|45
|60,0
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|26
|13
|6
|7
|47-34
|45
|57,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|26
|12
|8
|6
|27-25
|44
|56,4
|7
|Вильярреал
|27
|11
|9
|7
|47-26
|42
|51,9
|8
|Атлетик Б
|26
|9
|10
|7
|29-25
|37
|47,4
|9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|43,2
|10
|Валенсия
|26
|8
|9
|9
|38-42
|33
|42,3
|11
|Сельта
|26
|8
|8
|10
|29-28
|32
|41,0
|12
|Эспаньол
|27
|8
|8
|11
|33-40
|32
|39,5
|13
|Райо Вальекано
|25
|9
|4
|12
|28-30
|31
|41,3
|14
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|37,2
|15
|Хетафе
|27
|6
|9
|12
|26-32
|27
|33,3
|16
|Мальорка
|26
|6
|8
|12
|23-41
|26
|33,3
|17
|Гранада
|26
|5
|10
|11
|27-40
|25
|32,1
| 18
Зона вылета
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|27,2
| 19
Зона вылета
|Кадис
|26
|3
|12
|11
|21-39
|21
|26,9
| 20
Зона вылета
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
|23,1