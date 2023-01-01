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Реал Мадрид - Эльче 15 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
15 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Реал Мадрид
Эльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Эльче, которое состоится 15 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Пабло Мачин
История личных встреч
19.10.2022 Испания - Примера Тур 10 Эльче0 : 3Реал Мадрид
23.01.2022 Испания - Примера Тур 22 Реал Мадрид2 : 2Эльче
20.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Эльче1 : 2 ДВРеал Мадрид
30.10.2021 Испания - Примера Тур 12 Эльче1 : 2Реал Мадрид
13.03.2021 Испания - Примера Тур 27 Реал Мадрид2 : 1Эльче
30.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Эльче1 : 1Реал Мадрид
22.02.2015 Испания - Примера Тур 24 Эльче0 : 2Реал Мадрид
23.09.2014 Испания - Примера Тур 5 Реал Мадрид5 : 1Эльче
22.02.2014 Испания - Примера Тур 25 Реал Мадрид3 : 0Эльче
26.09.2013 Испания - Примера Тур 6 Эльче1 : 2Реал Мадрид

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