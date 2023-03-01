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Манчестер Сити - Лейпциг 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
14 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Манчестер Сити
РБ Лейпциг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - РБ Лейпциг, которое состоится 14 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Сити
      Манчестер, Англия
      РБ Лейпциг
      Лейпциг, Германия
      Главные тренеры
      ИспанияХосеп Гвардиола
      ГерманияМарко Розе
      История личных встреч
      22.02.2023 Лига чемпионов 1/8 финала РБ Лейпциг1 : 1Манчестер Сити
      07.12.2021 Лига чемпионов Группа A. Тур 6 РБ Лейпциг2 : 1Манчестер Сити
      15.09.2021 Лига чемпионов Группа A. Тур 1 Манчестер Сити6 : 3РБ Лейпциг
      Текстовая трансляция
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      Контракт Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года, и его агент буквально намекает, что норвежец может уйти из команды намного раньше. Агент Холанда намекнула на трансфер Эрлинга в «Реал»? Что нужно знать о возможном переходе0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A04
      		 Милан (Италия)
      Тоттенхэм Хотспур (Англия)
      Милан
      Тоттенхэм Хотспур
      1 : 0
      Тоттенхэм Хотспур
      Милан
      0 : 0
      1
      0
      1
      0
      A08
      		 ПСЖ (Франция)
      Бавария (Германия)
      ПСЖ
      Бавария
      0 : 1
      Бавария
      ПСЖ
      2 : 0
      0
      2
      0
      3
      A06
      		 Боруссия Д (Германия)
      Челси (Англия)
      Боруссия Д
      Челси
      1 : 0
      Челси
      Боруссия Д
      2 : 0
      1
      1
      1
      2
      A02
      		 Брюгге (Бельгия)
      Бенфика (Португалия)
      Брюгге
      Бенфика
      0 : 2
      Бенфика
      Брюгге
      5 : 1
      0
      2
      1
      7
      A05
      		 Айнтрахт Ф (Германия)
      Наполи (Италия)
      Айнтрахт Ф
      Наполи
      0 : 2
      Наполи
      Айнтрахт Ф
      15.03
      0
      1
      0
      2
      A03
      		 Ливерпуль (Англия)
      Реал Мадрид (Испания)
      Ливерпуль
      Реал Мадрид
      2 : 5
      Реал Мадрид
      Ливерпуль
      15.03
      0
      1
      2
      5
      A07
      		 Интер М (Италия)
      Порту (Португалия)
      Интер М
      Порту
      1 : 0
      Порту
      Интер М
      14.03
      1
      0
      1
      0
      A01
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Манчестер Сити (Англия)
      РБ Лейпциг
      Манчестер Сити
      1 : 1
      Манчестер Сити
      РБ Лейпциг
      14.03
      0
      0
      1
      1
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      11.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      11.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      12.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      12.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      19.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      19.04
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      09.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      10.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      17.05
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      		10.06

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