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Черногория - Чехия 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
20 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Черногория
Чехия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Чехия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Чехия
История личных встреч
10.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа A. 6-й тур Черногория0 : 3Чехия
10.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа A. 4-й тур Чехия3 : 0Черногория
15.11.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Плей-офф. 2-й матч Черногория0 : 1Чехия
11.11.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Плей-офф. 1-й матч Чехия2 : 0Черногория
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 3-й тур Черногория0 : 0
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 2-й тур Черногория0 : 2
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа G. 1-й тур 0 : 1Черногория
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 1 : 0Черногория
17.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Черногория2 : 2
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 3-й тур 0 : 3Чехия
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур 0 : 0Чехия
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 1-й тур Чехия3 : 1
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 1Чехия
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Чехия5 : 0

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