Черногория - Чехия 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
20 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Чехия, которое состоится 20 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черногория
Чехия
История личных встреч
|10.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|0 : 3
|10.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|3 : 0
|15.11.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|11.11.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|0 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|0 : 2
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|0 : 1
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|0 : 3
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|0 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|3 : 1
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|5 : 0