Майнц - Байер 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
30 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Байер, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Байер
Леверкузен
|27
|вр
|Робин Центнер
|16
|зщ
|Штефан Белл
|20
|зщ
|Эдимилсон Фернандеш
|21
|зщ
|Данни да Коста
|19
|зщ
|Антони Каси
|31
|пз
|Доминик Кор
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|14
|пз
|Том Краус
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|9
|нп
|Карим Онисиво
|17
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|19.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|18.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|08.02.2019
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 5
|23.09.2018
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|4 : 0
|15.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|5 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 3