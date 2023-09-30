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Майнц - Байер 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
30 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Майнц
Байер

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Байер, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Байер
Леверкузен
27ГерманияврРобин Центнер
16ГерманиязщШтефан Белл
20ШвейцариязщЭдимилсон Фернандеш
21ГерманиязщДанни да Коста
19ФранциязщАнтони Каси
31ГерманияпзДоминик Кор
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
14ГерманияпзТом Краус
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
9АвстриянпКарим Онисиво
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпЙонас Хофман
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
19.02.2023Германия - Бундеслига21-й турБайер2 : 3Майнц
27.08.2022Германия - Бундеслига4-й турМайнц0 : 3Байер
18.02.2022Германия - Бундеслига23-й турМайнц3 : 2Байер
25.09.2021Германия - Бундеслига6-й турБайер1 : 0Майнц
13.02.2021Германия - Бундеслига21-й турБайер2 : 2Майнц
17.10.2020Германия - Бундеслига4-й турМайнц0 : 1Байер
27.06.2020Германия - Бундеслига34-й турБайер1 : 0Майнц
21.12.2019Германия - Бундеслига17-й турМайнц0 : 1Байер
08.02.2019Германия - Бундеслига21-й турМайнц1 : 5Байер
23.09.2018Германия - Бундеслига4-й турБайер1 : 0Майнц
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур2 : 1Майнц
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турМайнц1 : 3
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур4 : 0Майнц
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й турМайнц1 : 1
20.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур4 : 1Майнц
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБайер4 : 1
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа H. 1-й турБайер4 : 0
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур2 : 2Байер
02.09.2023Германия - Бундеслига3-й турБайер5 : 1
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур0 : 3Байер

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