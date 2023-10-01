Арсенал - Шеффилд Юнайтед 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|пз
|Букайо Сака
|14
|нп
|Эдди Нкетиа
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|20
|зщ
|Джейден Богл
|5
|зщ
|Остон Трасти
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|14
|пз
|Люк Томас
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|21
|пз
|Вини Соуза
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|8
|пз
|Густаво Хамер
|7
|нп
|Риан Брюстер
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
Главные тренеры
|Микель Артета
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 3
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|28.06.2020
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|21.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|30.12.2006
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|23.09.2006
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 8
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1