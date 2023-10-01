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Арсенал - Шеффилд Юнайтед 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Арсенал
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраинапзАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманияпзКай Хаверц
7АнглияпзБукайо Сака
14АнглиянпЭдди Нкетиа
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
18АнглияврУэс Фодеринхэм
20АнглиязщДжейден Богл
5СШАзщОстон Трасти
19АнглиязщДжек Робинсон
14АнглияпзЛюк Томас
28АнглияпзДжеймс Макэйти
21БразилияпзВини Соуза
16Северная ИрландияпзОливер Норвуд
8НидерландыпзГуставо Хамер
7АнглиянпРиан Брюстер
10АнглиянпКэмерон Арчер
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
АнглияПол Хекингботтом
История личных встреч
11.04.2021Англия - Премьер-лига31-й турШеффилд Юнайтед0 : 3Арсенал
04.10.2020Англия - Премьер-лига4-й турАрсенал2 : 1Шеффилд Юнайтед
28.06.2020Кубок Англии1/4 финалаШеффилд Юнайтед1 : 2Арсенал
18.01.2020Англия - Премьер-лига23-й турАрсенал1 : 1Шеффилд Юнайтед
21.10.2019Англия - Премьер-лига9-й турШеффилд Юнайтед1 : 0Арсенал
30.12.2006Англия - Премьер-лига21-й турШеффилд Юнайтед1 : 0Арсенал
23.09.2006Англия - Премьер-лига6-й турАрсенал3 : 0Шеффилд Юнайтед
24.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 3-й тур1 : 2Арсенал
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур2 : 2Арсенал
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турАрсенал1 : 0
03.10.2023Лига чемпионовГруппа B. 2-й тур2 : 1Арсенал
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур0 : 4Арсенал
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турШеффилд Юнайтед1 : 2
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур3 : 1Шеффилд Юнайтед
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур2 : 0Шеффилд Юнайтед
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й турШеффилд Юнайтед0 : 8
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур2 : 1Шеффилд Юнайтед

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