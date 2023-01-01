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Лацио U19 - Фейеноорд U19 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа E. 4-й тур
Лацио U19
Фейеноорд U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио U19 - Фейеноорд U19, которое состоится 07 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа E. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио U19
Рим, Италия
Фейеноорд U19
Роттердам, Нидерланды
История личных встреч
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа E. 3-й турФейеноорд U192 : 2Лацио U19
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа E. 3-й турФейеноорд U192 : 2Лацио U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа E. 2-й тур1 : 1Лацио U19
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа E. 1-й турЛацио U190 : 2
25.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа E. 3-й турФейеноорд U192 : 2Лацио U19
04.10.2023Юношеская лига УЕФАГруппа E. 2-й тур1 : 2Фейеноорд U19
19.09.2023Юношеская лига УЕФАГруппа E. 1-й турФейеноорд U193 : 0
21.02.2018Юношеская лига УЕФА1/8 финала5 : 2Фейеноорд U19
06.02.2018Юношеская лига УЕФАСтыковые матчи2 : 3Фейеноорд U19

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