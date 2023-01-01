Манчестер Юнайтед - Челси 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
06 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Челси, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Челси
Лондон
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|23
|зщ
|Люк Шоу
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|37
|пз
|Кобби Майну
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|25.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|19.07.2020
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 3
|17.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|30.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 2
|11.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|4 : 3
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
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В этом перезапускающемся «Челси» внезапно лидером стал 21-летний Коул Палмер, которого летом выкупили у «Сити» за € 47 млн.Парню 21 год, а он хладнокровно исполняет пенальти в ворота родного клуба — вот это нервы! Воспитанник «Сити» расцвёл в «Челси» и дорос до сборной. Чем крут Коул Палмер 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.