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Манчестер Юнайтед - Челси 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
06 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Челси, которое состоится 06 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Челси
Лондон
24 Камерун вр Андре Онана
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
5 Англия зщ Гарри Магуайр
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
23 Англия зщ Люк Шоу
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
37 Англия пз Кобби Майну
21 Бразилия пз Антони
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
11 Дания нп Расмус Хойлунд
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
26 Англия зщ Леви Колвилл
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
10 Украина пз Михаил Мудрик
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1Челси
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
28.04.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Челси
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Манчестер Юнайтед
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси0 : 0Манчестер Юнайтед
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Челси
19.07.2020 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Юнайтед1 : 3Челси
17.02.2020 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси0 : 2Манчестер Юнайтед
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Челси1 : 2Манчестер Юнайтед
11.08.2019 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед4 : 0Челси
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
29.11.2023 Лига чемпионов Группа A. 5-й тур 3 : 3Манчестер Юнайтед
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 0 : 3Манчестер Юнайтед
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
08.11.2023 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур 4 : 3Манчестер Юнайтед
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси3 : 2
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 4 : 1Челси
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Челси4 : 4
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 1 : 4Челси
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Челси2 : 0
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В этом перезапускающемся «Челси» внезапно лидером стал 21-летний Коул Палмер, которого летом выкупили у «Сити» за € 47 млн.Парню 21 год, а он хладнокровно исполняет пенальти в ворота родного клуба — вот это нервы! Воспитанник «Сити» расцвёл в «Челси» и дорос до сборной. Чем крут Коул Палмер 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.

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