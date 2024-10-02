1xBet приняла участие в выставке SBC Summit 2024

Дата публикации: 02-10-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet давно заслужила репутацию одного из лидеров рынка и просто не могла пропустить SBC Summit 2024 - один из крупнейших форумов, посвященных индустрии ставок и гемблингу.

С 24 по 26 сентября в выставочном центре Feira International de Lisboa собрались более 25 000 профессионалов и 450 спикеров. Участники конференции обменялись опытом, обсудили перспективы рынка и изменения правил регуляции азартных игр в Европе.

Компания 1xBet была Premium Sponsor форума. Наша команда активно участвовала во всех событиях выставки, представила обновления игровой платформы и рассказала о преимуществах работы с партнерской программой 1xPartners. Топ-менеджеры 1xBet активно общались с гостями на стенде, ответили на все интересующие вопросы и провели серию переговоров с потенциальными партнерами.

Посетители стенда не только узнали больше о секретах бизнеса, но и приняли участие в розыгрыше ценных призов, который вызвал огромный ажиотаж. Среди подарков были брендированная техника Apple, PlayStation, эксклюзивные кроссовки Nike и билеты в VIP-зону на матч ФК Барселона. В ожидании имен счастливчиков наши гости наслаждались освежающими коктейлями, приятным общением и продуктивным нетворкингом. Активности на нашем стенде привлекли огромное внимание и оставили у посетителей самые теплые воспоминания.

«Мы благодарны организаторам SBC Summit 2024 за предоставленную площадку для обмена опытом и укрепления деловых связей. Такие встречи вдохновляют нас на дальнейшее совершенствование продукта, чтобы предоставлять нашим клиентам лучшие решения на рынке. Также мы приобрели новых партнеров и с нетерпением ждем будущих совместных проектов», - заявил представитель 1xBet.

Вы также можете стать частью большой успешной команды и увеличить прибыль вашего бизнеса. Для этого достаточно быть владельцем новостного сайта, страницы в социальных сетях, блога, YouTube-канала или популярной группы в мессенджере и присоединиться к партнерской программе 1xBet. Более 100 000 наших аффилиатов по всему миру получают высокую комиссию за каждого привлеченного клиента. Станьте участником 1xPartners уже сегодня и начните зарабатывать вместе с нами!

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet - ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О выставке SBC Summit 2024

Выставка SBC Summit 2024 - место встречи мировых лидеров индустрии беттинга и гемблинга. Гости форума смогли посетить более 600 стендов и принять участие в конференциях, которые будут посвящены спортивным ставкам, системам электронных платежей, диджитал маркетингу и азартным играм. В качестве спикеров были приглашены известные спортсмены, специалисты в сфере партнерского маркетинга, ставок на спорт и iGaming.