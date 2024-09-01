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Маккаби Т-А - Мидтьюлланн 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
03 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)
Маккаби Т-А
Мидтьюлланн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - Мидтьюлланн, которое состоится 03 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
90ИзраильврРои Мишпати
5ИзраильзщИдан Начмиас
18СербиязщНеманья Стоич
13ИзраильзщРаз Шломо
27ИзраильзщОфир Давидзада
28МалипзИссуф Сиссоко
14НидерландыпзЙорис ван Оверем
42ИзраильпзДор Перец
77ИзраильнпОшер Давида
19ИзраильнпЭлад Мэдмон
9ИзраильнпДор Тургеман
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
43ШвейцариязщКевин Мбабу
4СенегалзщУсман Диао
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
6ШвециязщЙоэль Андерссон
20ДанияпзВальдемар Бюсков
5УругвайпзЭмилиано Мартинес
21ЭквадорпзДениль Кастильо
58ТурцияпзАраль Шимшир
7Гвинея-БисаунпФранкулину Джу
14ЗамбиянпЭдвард Чилуфья
Главные тренеры
СербияЖарко Лазетич
История личных встреч
29.09.2024Израиль — Премьер-лига5-й турМаккаби Т-А1 : 1
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур2 : 1Маккаби Т-А
22.09.2024Израиль — Премьер-лига4-й тур0 : 2Маккаби Т-А
18.09.2024Израиль — Премьер-лига1-й турМаккаби Т-А2 : 1
14.09.2024Израиль — Премьер-лига3-й турМаккаби Т-А1 : 0
29.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 10-й турМидтьюлланн3 : 1
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турМидтьюлланн1 : 1
22.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 9-й тур2 : 2Мидтьюлланн
14.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 8-й турМидтьюлланн2 : 1
01.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 7-й тур1 : 3Мидтьюлланн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Аякс13
2
1/8 финала
Стяуа13
3
1/8 финала
Лацио13
4
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур13
5
1/8 финала
Галатасарай13
6
1/8 финала
Славия П13
7
1/8 финала
Рейнджерс13
8
1/8 финала
Лион13
9
Плей-офф
Будё-Глимт13
10
Плей-офф
АЗ Алкмар13
11
Плей-офф
Брага13
12
Плей-офф
Андерлехт13
13
Плей-офф
Фенербахче13
14
Плей-офф
Виктория Пльзень11
15
Плей-офф
Айнтрахт Ф11
16
Плей-офф
Хоффенхайм11
17
Плей-офф
Атлетик Б11
18
Плей-офф
Реал Сосьедад11
19
Плей-офф
Твенте11
20
Плей-офф
Мидтьюлланн11
21
Плей-офф
Рома11
22
Плей-офф
Ницца11
23
Плей-офф
Манчестер Юнайтед11
24
Плей-офф
Эльфсборг10
25 Порту10
26 Маккаби Т-А10
27 Ференцварош10
28 Юнион10
29 ПАОК10
30 Лудогорец10
31 Олимпиакос10
32 Мальмё10
33 РФШ10
34 Карабах10
35 Динамо К10
36 Бешикташ10

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