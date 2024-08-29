Копенгаген - Ягеллония 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
03 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Ягеллония, которое состоится 03 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Ягеллония
Белосток, Польша
|1
|вр
|Натан Тротт
|5
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|2
|зщ
|Кевин Дикс
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|22
|пз
|Георгий Гочолеишвили
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|27
|пз
|Томас Дилейни
|7
|пз
|Виктор Классон
|10
|нп
|Мохамед Эльюнусси
|30
|нп
|Элиас Ашури
|14
|нп
|Андреас Корнелиус
|50
|вр
|Slawomir Abramowicz
|22
|зщ
|Петер Ковачик
|17
|зщ
|Адриан Дьегес
|72
|зщ
|Матеуш Скшипчак
|44
|зщ
|Жоан Моутинью
|6
|пз
|Тарас Романчук
|29
|пз
|Марчин Листковски
|20
|пз
|Miki
|11
|пз
|Хесус Имас
|99
|пз
|Кристоффер Хансен
|51
|нп
|Alan Rybak
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|29.09.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 10-й тур
|1 : 2
|23.09.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 8-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 7-й тур
|3 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|29.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|0 : 1
|25.09.2024
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 2
|14.09.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|5 : 0
|01.09.2024
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Витория Гимарайнш
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Рапид В
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Олимпия Л
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Омония
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Копенгаген
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Легия
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Юргорден
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Гент
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Млада-Болеслав
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Санкт-Галлен
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Астана
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Ноа
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Викингур Р
|0
|0
| 15
Плей-офф
|ХИК
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Ларн
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Бетис
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Хайденхайм
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Фиорентина
|0
|0
| 21
Плей-офф
|ТНС
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Серкль Брюгге
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Панатинаикос
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Ягеллония
|0
|0
|25
|Шэмрок Роверс
|0
|0
|26
|Лугано
|0
|0
|27
|АПОЭЛ
|0
|0
|28
|Хартс
|0
|0
|29
|Мольде
|0
|0
|30
|ЛАСК
|0
|0
|31
|Динамо Мн
|0
|0
|32
|Борац Б-Л
|0
|0
|33
|Петрокуб
|0
|0
|34
|ТСЦ
|0
|0
|35
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|36
|Целе
|1
|0