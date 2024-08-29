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Копенгаген - Ягеллония 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
03 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
Ягеллония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Ягеллония, которое состоится 03 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Ягеллония
Белосток, Польша
1АнглияврНатан Тротт
5БразилиязщGabriel Pereira Magalhães dos Santos
2НидерландызщКевин Дикс
15ПерузщМаркос Лопес
22ГрузияпзГеоргий Гочолеишвили
12ДанияпзЛукас Лерагер
27ДанияпзТомас Дилейни
7ШвецияпзВиктор Классон
10НорвегиянпМохамед Эльюнусси
30ТуниснпЭлиас Ашури
14ДаниянпАндреас Корнелиус
50ПольшаврSlawomir Abramowicz
22СловакиязщПетер Ковачик
17ИспаниязщАдриан Дьегес
72ПольшазщМатеуш Скшипчак
44ПортугалиязщЖоан Моутинью
6ПольшапзТарас Романчук
29ПольшапзМарчин Листковски
20Испанияпз Miki
11ИспанияпзХесус Имас
99НорвегияпзКристоффер Хансен
51ПольшанпAlan Rybak
Главные тренеры
ДанияЯкоб Неэструп
История личных встреч
29.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 10-й тур1 : 2Копенгаген
23.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 9-й турКопенгаген2 : 0
14.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 8-й тур2 : 1Копенгаген
01.09.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 7-й турКопенгаген3 : 1
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1Копенгаген
29.09.2024Польша — Экстракласса10-й тур0 : 1Ягеллония
25.09.2024Польша — Экстракласса4-й тур0 : 2Ягеллония
21.09.2024Польша — Экстракласса9-й турЯгеллония3 : 2
14.09.2024Польша — Экстракласса8-й тур5 : 0Ягеллония
01.09.2024Польша — Экстракласса7-й турЯгеллония1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Витория Гимарайнш13
2
1/8 финала
Рапид В13
3
1/8 финала
Пафос00
4
1/8 финала
Олимпия Л00
5
1/8 финала
Омония00
6
1/8 финала
Копенгаген00
7
1/8 финала
Легия00
8
1/8 финала
Юргорден00
9
Плей-офф
Гент00
10
Плей-офф
Млада-Болеслав00
11
Плей-офф
Санкт-Галлен00
12
Плей-офф
Астана00
13
Плей-офф
Ноа00
14
Плей-офф
Викингур Р00
15
Плей-офф
ХИК00
16
Плей-офф
Ларн00
17
Плей-офф
Бетис00
18
Плей-офф
Челси00
19
Плей-офф
Хайденхайм00
20
Плей-офф
Фиорентина00
21
Плей-офф
ТНС00
22
Плей-офф
Серкль Брюгге00
23
Плей-офф
Панатинаикос00
24
Плей-офф
Ягеллония00
25 Шэмрок Роверс00
26 Лугано00
27 АПОЭЛ00
28 Хартс00
29 Мольде00
30 ЛАСК00
31 Динамо Мн00
32 Борац Б-Л00
33 Петрокуб00
34 ТСЦ00
35 Истанбул Башакшехир10
36 Целе10

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