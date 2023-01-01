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Бенфика - Фаренсе 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
08 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Бенфика
Фаренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Фаренсе, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Фаренсе
Фару
1 Украина вр Анатолий Трубин
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
5 Бразилия зщ Морато
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
87 Португалия пз Жоау Невеш
61 Португалия пз Флорентину Луиш
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
20 Португалия пз Жоау Мариу
19 Дания нп Каспер Тенгстедт
33 Португалия вр Рикарду Велью
28 Бразилия зщ Pastor
37 Португалия зщ Гонсалу Силва
6 Мальта зщ Зак Мускат
31 Португалия зщ Жоау Карлуш Араужу Талоша
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
80 Португалия пз Витор Гонсалвеш
5 Аргентина пз Facundo Caseres
62 Алжир нп Mohamed Belloumi
77 Португалия нп Марко Матьяш
9 Бразилия нп Bruno Duarte
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
21.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Фаренсе0 : 0Бенфика
04.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Бенфика3 : 2Фаренсе
03.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 0 : 0Бенфика
29.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур Бенфика3 : 3
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика2 : 0
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Бенфика2 : 1
08.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур 3 : 1Бенфика
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Фаренсе1 : 2
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 1 : 3Фаренсе
06.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Фаренсе2 : 0
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 3 : 4Фаренсе
22.10.2023 Кубок Португалии 3-й раунд 3 : 2Фаренсе

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