Бенфика - Фаренсе 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
08 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Фаренсе, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Фаренсе
Фару
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|5
|зщ
|Морато
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|20
|пз
|Жоау Мариу
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
|33
|вр
|Рикарду Велью
|28
|зщ
|Pastor
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|6
|зщ
|Зак Мускат
|31
|зщ
|Жоау Карлуш Араужу Талоша
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|80
|пз
|Витор Гонсалвеш
|5
|пз
|Facundo Caseres
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
|77
|нп
|Марко Матьяш
|9
|нп
|Bruno Duarte
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|21.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|3 : 2
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|3 : 3
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 3
|06.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|22.10.2023
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|3 : 2