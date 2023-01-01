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Фулхэм - Бёрнли 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Фулхэм
Бёрнли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Бёрнли, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
26 Португалия пз Жоау Пальинья
10 Шотландия пз Том Кейрни
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
18 Бразилия пз Андреас Перейра
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
19 Бразилия нп Родриго Мунис
1 Англия вр Джеймс Траффорд
22 Бразилия зщ Витиньо
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
5 Германия зщ Джордан Байер
3 Англия зщ Чарли Тейлор
34 Дания пз Якоб Бруун Ларсен
16 Норвегия пз Сандер Берге
8 Англия пз Джош Браунхилл
47 Франция нп Вильсон Одобер
17 ЮАР нп Лайл Фостер
25 Швейцария нп Зеки Амдуни
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
10.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Фулхэм0 : 2Бёрнли
17.02.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Бёрнли1 : 1Фулхэм
24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Фулхэм0 : 3Бёрнли
12.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Бёрнли2 : 1Фулхэм
26.08.2018 Англия - Премьер-лига 3-й тур Фулхэм4 : 2Бёрнли
08.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Фулхэм2 : 3Бёрнли
03.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бёрнли3 : 1Фулхэм
09.02.2010 Англия - Премьер-лига 26-й тур Фулхэм3 : 0Бёрнли
12.12.2009 Англия - Премьер-лига 16-й тур Бёрнли1 : 1Фулхэм
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала 1 : 1 6 : 7Фулхэм
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур 3 : 0Фулхэм
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм5 : 0
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Фулхэм5 : 0
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 4 : 3Фулхэм
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Бёрнли0 : 2
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Бёрнли
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Бёрнли
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Бёрнли5 : 0
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Бёрнли1 : 2

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