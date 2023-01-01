Фулхэм - Бёрнли 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
23 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Бёрнли, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|10
|пз
|Том Кейрни
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|19
|нп
|Родриго Мунис
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|22
|зщ
|Витиньо
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|5
|зщ
|Джордан Байер
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|16
|пз
|Сандер Берге
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|47
|нп
|Вильсон Одобер
|17
|нп
|Лайл Фостер
|25
|нп
|Зеки Амдуни
Главные тренеры
|Марку Силва
|Венсан Компани
История личных встреч
|10.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|17.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 3
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|26.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 2
|08.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|2 : 3
|03.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|09.02.2010
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|12.12.2009
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2