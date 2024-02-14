Реал Сосьедад - ПСЖ 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
05 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - ПСЖ, которое состоится 05 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|25
|зщ
|Хавьер Галан
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|21
|нп
|Андре Силва
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Луис Энрике
История личных встреч
|14.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|27.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|23.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|14.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|14.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1