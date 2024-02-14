11:41 ()
Свернуть список

Реал Сосьедад - ПСЖ 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
05 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Реал Сосьедад
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - ПСЖ, которое состоится 05 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
1 Испания вр Алекс Ремиро
18 Мали зщ Амари Траоре
5 Испания зщ Игор Субельдия
24 Испания зщ Робен Ле Норман
25 Испания зщ Хавьер Галан
23 Испания пз Брайс Мендес
4 Испания пз Мартин Субименди
8 Испания пз Микель Мерино
14 Япония нп Такефуса Кубо
21 Португалия нп Андре Силва
10 Испания нп Микель Оярсабаль
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Португалия пз Витинья
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Франция нп Килиан Мбаппе
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Луис Энрике
История личных встреч
14.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 0Реал Сосьедад
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 3 : 2Реал Сосьедад
27.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Реал Сосьедад1 : 1 4 : 5
23.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Реал Сосьедад1 : 3
18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 1 : 2Реал Сосьедад
14.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 0Реал Сосьедад
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 0 : 0ПСЖ
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур ПСЖ1 : 1
17.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 0 : 2ПСЖ
14.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 0Реал Сосьедад
10.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур ПСЖ3 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close