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Манчестер Сити - Копенгаген 06 Марта прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
06 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Манчестер Сити
Копенгаген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Копенгаген, которое состоится 06 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
31 Бразилия вр Эдерсон
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
5 Англия зщ Джон Стоунз
16 Испания пз Родриго Эрнандес
20 Португалия пз Бернарду Силва
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
19 Аргентина пз Хулиан Альварес
47 Англия пз Фил Фоден
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Польша вр Камиль Грабара
19 Дания зщ Элиас Йелерт
3 Словакия зщ Денис Вавро
26 Шотландия зщ Скотт Маккенна
24 Норвегия зщ Биргер Мелинг
8 Дания пз Магнус Маттссон
33 Дания нп Расмус Фальк
9 Португалия нп Диогу Гонсалвеш
10 Норвегия нп Мохамед Эльюнусси
14 Дания нп Андреас Корнелиус
30 Тунис нп Элиас Ашури
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Дания Якоб Неэструп
История личных встреч
13.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Копенгаген1 : 3Манчестер Сити
11.10.2022 Лига чемпионов Группа G. 4-й тур Копенгаген0 : 0Манчестер Сити
05.10.2022 Лига чемпионов Группа G. 3-й тур Манчестер Сити5 : 0Копенгаген
26.02.2009 Кубок УЕФА 1/16 финала. 2-й матч Манчестер Сити2 : 1Копенгаген
19.02.2009 Кубок УЕФА 1/16 финала. 1-й матч Копенгаген2 : 2Манчестер Сити
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити3 : 1
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 2 : 6Манчестер Сити
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Манчестер Сити
20.02.2024 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 0
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Сити1 : 1
01.03.2024 Дания - Суперлига Суперлига. 20-й тур 2 : 0Копенгаген
26.02.2024 Дания - Суперлига Суперлига. 19-й тур Копенгаген2 : 0
18.02.2024 Дания - Суперлига Суперлига. 18-й тур 0 : 3Копенгаген
13.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Копенгаген1 : 3Манчестер Сити
12.12.2023 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур Копенгаген1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 3:1.

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