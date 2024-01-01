Манчестер Сити - Копенгаген 06 Марта прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
06 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Копенгаген, которое состоится 06 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|19
|пз
|Хулиан Альварес
|47
|пз
|Фил Фоден
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Камиль Грабара
|19
|зщ
|Элиас Йелерт
|3
|зщ
|Денис Вавро
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|24
|зщ
|Биргер Мелинг
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|33
|нп
|Расмус Фальк
|9
|нп
|Диогу Гонсалвеш
|10
|нп
|Мохамед Эльюнусси
|14
|нп
|Андреас Корнелиус
|30
|нп
|Элиас Ашури
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|13.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|11.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|0 : 0
|05.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа G. 3-й тур
|5 : 0
|26.02.2009
|Кубок УЕФА
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|19.02.2009
|Кубок УЕФА
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 6
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|20.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2024
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 20-й тур
|2 : 0
|26.02.2024
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 19-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 18-й тур
|0 : 3
|13.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 3:1.