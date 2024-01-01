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Манчестер Юнайтед - Эвертон 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
09 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Эвертон, которое состоится 09 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
24КамерунврАндре Онана
2ШвециязщВиктор Линделёф
19ФранциязщРафаэль Варан
20ПортугалиязщДиогу Дало
35Северная ИрландиязщДжонни Эванс
18Бразилияпз Каземиро
37АнглияпзКобби Майну
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
17АргентинапзАлехандро Гарначо
10АнглиянпМаркус Рашфорд
1АнглияврДжордан Пикфорд
22АнглиязщБен Годфри
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
11АнглияпзДжек Харрисон
7АнглияпзДуайт Макнил
16МалипзАбдулайе Дукуре
8БельгияпзАмаду Онана
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
АнглияШон Дайч
История личных встреч
26.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турЭвертон0 : 3Манчестер Юнайтед
08.04.2023Англия - Премьер-лига30-й турМанчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
06.01.2023Кубок Англии1/32 финалаМанчестер Юнайтед3 : 1Эвертон
09.10.2022Англия - Премьер-лига10-й турЭвертон1 : 2Манчестер Юнайтед
09.04.2022Англия - Премьер-лига32-й турЭвертон1 : 0Манчестер Юнайтед
02.10.2021Англия - Премьер-лига7-й турМанчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
07.08.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
06.02.2021Англия - Премьер-лига23-й турМанчестер Юнайтед3 : 3Эвертон
23.12.2020Англия - Кубок лиги1/4 финалаЭвертон0 : 2Манчестер Юнайтед
07.11.2020Англия - Премьер-лига8-й турЭвертон1 : 3Манчестер Юнайтед
03.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур3 : 1Манчестер Юнайтед
28.02.2024Кубок Англии1/8 финала0 : 1Манчестер Юнайтед
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турМанчестер Юнайтед1 : 2
18.02.2024Англия - Премьер-лига25-й тур1 : 2Манчестер Юнайтед
11.02.2024Англия - Премьер-лига24-й тур1 : 2Манчестер Юнайтед
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й турЭвертон1 : 3
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й тур1 : 1Эвертон
19.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турЭвертон1 : 1
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й тур2 : 0Эвертон
03.02.2024Англия - Премьер-лига23-й турЭвертон2 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2763
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2762
3
Лига чемпионов
Арсенал2761
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2755
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2650
6 Манчестер Юнайтед2744
7 Вест Хэм Юнайтед2742
8 Ньюкасл Юнайтед2740
9 Брайтон энд Хоув Альбион2739
10 Вулверхэмптон2738
11 Челси2636
12 Фулхэм2735
13 Борнмут2631
14 Кристал Пэлас2728
15 Брентфорд2726
16 Эвертон2725
17 Ноттингем Форест2724
18
Зона вылета
Лутон Таун2620
19
Зона вылета
Бёрнли2713
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2713

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