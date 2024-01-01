Манчестер Юнайтед - Эвертон 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
09 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Эвертон, которое состоится 09 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
|24
|вр
|Андре Онана
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|20
|зщ
|Диогу Дало
|35
|зщ
|Джонни Эванс
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|22
|зщ
|Бен Годфри
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|11
|пз
|Джек Харрисон
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|8
|пз
|Амаду Онана
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Шон Дайч
История личных встреч
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|06.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 3
|23.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 2
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|18.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|19.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|63
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|62
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|61
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|50
|6
|Манчестер Юнайтед
|27
|44
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|42
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|40
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|39
|10
|Вулверхэмптон
|27
|38
|11
|Челси
|26
|36
|12
|Фулхэм
|27
|35
|13
|Борнмут
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|28
|15
|Брентфорд
|27
|26
|16
|Эвертон
|27
|25
|17
|Ноттингем Форест
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|26
|20
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|13
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|27
|13