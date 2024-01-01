Валенсия - Хетафе 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
09 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Хетафе, которое состоится 09 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Хетафе
Хетафе
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|23
|нп
|Фран Перес
|7
|нп
|Серхи Канос
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|20
|пз
|Неманья Максимович
|5
|пз
|Луис Милья
|24
|пз
|Илаш Мориба
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|7
|нп
|Хайме Мата
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|08.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|20.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 1
|12.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|13.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|01.11.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 2
|08.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 0
|25.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 3
|17.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 3
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|16.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|66
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|42
|7
|Реал Сосьедад
|27
|40
|8
|Лас-Пальмас
|27
|37
|9
|Валенсия
|26
|37
|10
|Осасуна
|27
|36
|11
|Хетафе
|27
|35
|12
|Вильярреал
|27
|32
|13
|Алавес
|27
|29
|14
|Мальорка
|27
|27
|15
|Севилья
|27
|27
|16
|Райо Вальекано
|27
|26
|17
|Сельта
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|27
|19
| 19
Зона вылета
|Гранада
|26
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|27
|9