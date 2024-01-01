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Валенсия - Хетафе 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
09 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Валенсия
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Хетафе, которое состоится 09 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Хетафе
Хетафе
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
3ИспаниязщКристьян Москера
15ТурциязщДженк Озкачар
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
8ИспанияпзХави Герра
23ИспаниянпФран Перес
7ИспаниянпСерхи Канос
16ИспаниянпДиего Лопес
9ИспаниянпУго Дуро
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
18ИспаниязщХосе Анхель Кармона
20СербияпзНеманья Максимович
5ИспанияпзЛуис Милья
24ГвинеяпзИлаш Мориба
14ИспаниянпХуанми Латаса
7ИспаниянпХайме Мата
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
08.12.2023Испания - Примера16-й турХетафе1 : 0Валенсия
20.02.2023Испания - Примера22-й турХетафе1 : 0Валенсия
04.09.2022Испания - Примера4-й турВаленсия5 : 1Хетафе
12.03.2022Испания - Примера28-й турХетафе0 : 0Валенсия
13.08.2021Испания - Примера1-й турВаленсия1 : 0Хетафе
27.02.2021Испания - Примера25-й турХетафе3 : 0Валенсия
01.11.2020Испания - Примера8-й турВаленсия2 : 2Хетафе
08.02.2020Испания - Примера23-й турХетафе3 : 0Валенсия
25.09.2019Испания - Примера6-й турВаленсия3 : 3Хетафе
17.03.2019Испания - Примера28-й турВаленсия0 : 0Хетафе
02.03.2024Испания - Примера27-й турВаленсия2 : 2
17.02.2024Испания - Примера25-й турВаленсия0 : 0
10.02.2024Испания - Примера24-й тур2 : 0Валенсия
03.02.2024Испания - Примера23-й турВаленсия2 : 1
28.01.2024Испания - Примера22-й тур2 : 0Валенсия
02.03.2024Испания - Примера27-й турХетафе3 : 3
24.02.2024Испания - Примера26-й тур4 : 0Хетафе
16.02.2024Испания - Примера25-й тур1 : 1Хетафе
11.02.2024Испания - Примера24-й турХетафе3 : 2
04.02.2024Испания - Примера23-й тур1 : 1Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2766
2
Лига чемпионов
Жирона2759
3
Лига чемпионов
Барселона2758
4
Лига чемпионов
Атлетико М2755
5
Лига Европы
Атлетик Б2750
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2742
7 Реал Сосьедад2740
8 Лас-Пальмас2737
9 Валенсия2637
10 Осасуна2736
11 Хетафе2735
12 Вильярреал2732
13 Алавес2729
14 Мальорка2727
15 Севилья2727
16 Райо Вальекано2726
17 Сельта2724
18
Зона вылета
Кадис2719
19
Зона вылета
Гранада2614
20
Зона вылета
Альмерия279

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