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Ливерпуль - Манчестер Сити 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
10 Марта 2024 года в 18:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ливерпуль
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 10 Марта 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
84 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
2 Англия зщ Джозеф Гомес
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
3 Япония пз Ватару Эндо
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
7 Колумбия нп Луис Диас
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
5 Англия зщ Джон Стоунз
16 Испания пз Родриго Эрнандес
47 Англия пз Фил Фоден
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
20 Португалия пз Бернарду Силва
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити4 : 1Ливерпуль
22.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Сити3 : 2Ливерпуль
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ливерпуль1 : 0Манчестер Сити
30.07.2022 Суперкубок Англии - 2022 Финал Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
16.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити2 : 3Ливерпуль
10.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Сити2 : 2Ливерпуль
03.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ливерпуль2 : 2Манчестер Сити
07.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ливерпуль1 : 4Манчестер Сити
08.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 5Ливерпуль
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 0 : 1Ливерпуль
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Ливерпуль3 : 0
25.02.2024 Англия - Кубок лиги Финал 0 : 1 ДВЛиверпуль
21.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ливерпуль4 : 1
06.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити3 : 1
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити3 : 1
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 2 : 6Манчестер Сити
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Манчестер Сити
20.02.2024 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2763
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2762
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2755
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2650
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2742
8 Вулверхэмптон2841
9 Ньюкасл Юнайтед2740
10 Брайтон энд Хоув Альбион2739
11 Челси2636
12 Фулхэм2835
13 Борнмут2732
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2826
16 Эвертон2825
17 Ноттингем Форест2724
18
Зона вылета
Лутон Таун2721
19
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814
20
Зона вылета
Бёрнли2713

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