Ливерпуль - Манчестер Сити 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
10 Марта 2024 года в 18:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 10 Марта 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|84
|зщ
|Конор Брэдли
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|3
|пз
|Ватару Эндо
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|20
|пз
|Бернарду Силва
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|22.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.07.2022
|Суперкубок Англии - 2022
|Финал
|3 : 1
|16.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 3
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|07.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 4
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 5
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 0
|25.02.2024
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 1 ДВ
|21.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 6
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|20.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|62
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|50
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|42
|8
|Вулверхэмптон
|28
|41
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|40
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|39
|11
|Челси
|26
|36
|12
|Фулхэм
|28
|35
|13
|Борнмут
|27
|32
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|28
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Ноттингем Форест
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|27
|21
| 19
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|13