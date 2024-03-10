ПСЖ - Реймс 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
10 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Реймс, которое состоится 10 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Реймс
Реймс
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|15
|пз
|Данилу Перейра
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|45
|зщ
|Теренс Куду
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|14
|пз
|Реда Хадра
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Уильям Стилл
История личных встреч
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|4 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 2
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|4 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|22.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 3
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|14.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|24
|42
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|24
|36
|8
|Ренн
|24
|35
|9
|Реймс
|24
|34
|10
|Лион
|25
|31
|11
|Тулуза
|24
|29
|12
|Монпелье
|25
|26
|13
|Страсбург
|24
|26
|14
|Нант
|24
|25
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Гавр
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Метц
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Клермон
|24
|17