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ПСЖ - Реймс 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
10 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
ПСЖ
Реймс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Реймс, которое состоится 10 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Реймс
Реймс
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
15 Португалия пз Данилу Перейра
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Франция нп Килиан Мбаппе
29 Франция нп Брэдли Баркола
94 Франция вр Йеванн Диуф
45 Франция зщ Теренс Куду
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
25 Бельгия зщ Тибо де Смет
14 Германия пз Реда Хадра
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
10 Мальта пз Тедди Теума
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
9 Дания нп Мохаммед Дарами
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Реймс0 : 3ПСЖ
29.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур ПСЖ1 : 1Реймс
08.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Реймс0 : 0ПСЖ
23.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур ПСЖ4 : 0Реймс
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс0 : 2ПСЖ
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур ПСЖ4 : 0Реймс
27.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Реймс0 : 2ПСЖ
22.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Реймс0 : 3ПСЖ
25.09.2019 Франция - Лига 1 7-й тур ПСЖ0 : 2Реймс
24.05.2019 Франция - Лига 1 38-й тур Реймс3 : 1ПСЖ
05.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 2ПСЖ
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 0 : 0ПСЖ
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур ПСЖ1 : 1
17.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 0 : 2ПСЖ
14.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 0
02.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Реймс0 : 1
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 1 : 2Реймс
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Реймс1 : 1
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур 2 : 0Реймс
04.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур Реймс2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2455
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2442
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс2542
5
Лига Европы
Лилль2441
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2436
8 Ренн2435
9 Реймс2434
10 Лион2531
11 Тулуза2429
12 Монпелье2526
13 Страсбург2426
14 Нант2425
15 Лорьян2525
16 Гавр2424
17
Зона вылета
Метц2420
18
Зона вылета
Клермон2417

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