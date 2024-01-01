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Айнтрахт Ф - Хоффенхайм 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
10 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Хоффенхайм, которое состоится 10 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3ЭквадорзщВильям Пачо
24ПортугалиязщАурелио Бута
29ФранциязщНильс Нкунку
16ШвецияпзХуго Ларссон
15ТуниспзЭллиес Скири
27ГерманияпзМарио Гётце
8АлжирнпФарес Шаиби
7ЕгипетнпОмар Мармуш
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
23СШАзщДжон Энтони Брукс
19ЧехиязщДавид Юрасек
11АвстрияпзФлориан Гриллич
16ГерманияпзАнтон Стах
40ГерманияпзУмут Тохумджу
9ТогонпИла Бебу
27ХорватиянпАндрей Крамарич
10НидерландынпВаут Вегорст
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм1 : 3Айнтрахт Ф
06.05.2023Германия - Бундеслига31-й турХоффенхайм3 : 1Айнтрахт Ф
09.11.2022Германия - Бундеслига14-й турАйнтрахт Ф4 : 2Хоффенхайм
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турАйнтрахт Ф2 : 2Хоффенхайм
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турХоффенхайм3 : 2Айнтрахт Ф
07.02.2021Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм1 : 3Айнтрахт Ф
03.10.2020Германия - Бундеслига3-й турАйнтрахт Ф2 : 1Хоффенхайм
18.01.2020Германия - Бундеслига18-й турХоффенхайм1 : 2Айнтрахт Ф
18.08.2019Германия - Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф1 : 0Хоффенхайм
02.03.2019Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф3 : 2Хоффенхайм
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур1 : 2Айнтрахт Ф
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й турАйнтрахт Ф2 : 2
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матчАйнтрахт Ф1 : 2
18.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур3 : 3Айнтрахт Ф
15.02.2024Лига конференций1/16 финала. 1-й матч2 : 2Айнтрахт Ф
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й турХоффенхайм2 : 1
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 3Хоффенхайм
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турХоффенхайм0 : 1
11.02.2024Германия - Бундеслига21-й турХоффенхайм1 : 1
04.02.2024Германия - Бундеслига20-й тур2 : 2Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2464
2
Лига чемпионов
Бавария2557
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2546
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2437
7 Хоффенхайм2433
8 Аугсбург2532
9 Вердер2530
10 Фрайбург2430
11 Хайденхайм2528
12 Боруссия М2527
13 Вольфсбург2425
14 Унион2525
15 Бохум2425
16 Кёльн2518
17
Зона вылета
Майнц2516
18
Зона вылета
Дармштадт 982513

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