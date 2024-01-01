Айнтрахт Ф - Хоффенхайм 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
10 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Хоффенхайм, которое состоится 10 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эллиес Скири
|27
|пз
|Марио Гётце
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|19
|зщ
|Давид Юрасек
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|16
|пз
|Антон Стах
|40
|пз
|Умут Тохумджу
|9
|нп
|Ила Бебу
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|4 : 2
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|07.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|18.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 2
|18.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 3
|15.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|11.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|24
|64
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|57
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|24
|37
|7
|Хоффенхайм
|24
|33
|8
|Аугсбург
|25
|32
|9
|Вердер
|25
|30
|10
|Фрайбург
|24
|30
|11
|Хайденхайм
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|27
|13
|Вольфсбург
|24
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|24
|25
|16
|Кёльн
|25
|18
| 17
Зона вылета
|Майнц
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|25
|13