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Байер - Вольфсбург 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
10 Марта 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Байер
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вольфсбург, которое состоится 10 Марта 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Вольфсбург
Вольфсбург
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
19НигерияпзНейтан Телла
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
34ШвейцарияпзГранит Джака
10ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпЙонас Хофман
14ЧехиянпПатрик Шик
1БельгияврКоэн Кастельс
20ГерманиязщРидле Баку
4ФранциязщМаксанс Лакруа
25ГерманиязщМоритц Йенц
2ГерманиязщКилиан Фишер
31ГерманияпзЯнник Герардт
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
19ХорватияпзЛовро Майер
40СШАпзКевин Паредес
23ДаниянпЙонас Винд
17ГерманиянпКевин Бехренс
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турВольфсбург1 : 2Байер
16.04.2023Германия - Бундеслига28-й турВольфсбург0 : 0Байер
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБайер2 : 2Вольфсбург
20.03.2022Германия - Бундеслига27-й турВольфсбург0 : 2Байер
30.10.2021Германия - Бундеслига10-й турБайер0 : 2Вольфсбург
23.01.2021Германия - Бундеслига18-й турБайер0 : 1Вольфсбург
20.09.2020Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург0 : 0Байер
26.05.2020Германия - Бундеслига28-й турБайер1 : 4Вольфсбург
10.11.2019Германия - Бундеслига11-й турВольфсбург0 : 2Байер
26.01.2019Германия - Бундеслига19-й турВольфсбург0 : 3Байер
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матч2 : 2Байер
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур0 : 2Байер
23.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБайер2 : 1
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур1 : 2Байер
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турБайер3 : 0
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турВольфсбург2 : 3
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 2Вольфсбург
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турВольфсбург1 : 1
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й тур1 : 0Вольфсбург
04.02.2024Германия - Бундеслига20-й турВольфсбург2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Вольфсбург». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2464
2
Лига чемпионов
Бавария2557
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2546
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2437
7 Хоффенхайм2433
8 Аугсбург2532
9 Вердер2530
10 Фрайбург2430
11 Хайденхайм2528
12 Боруссия М2527
13 Вольфсбург2425
14 Унион2525
15 Бохум2425
16 Кёльн2518
17
Зона вылета
Майнц2516
18
Зона вылета
Дармштадт 982513

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