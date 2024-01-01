Байер - Вольфсбург 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
10 Марта 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вольфсбург, которое состоится 10 Марта 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|19
|пз
|Нейтан Телла
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|20
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|31
|пз
|Янник Герардт
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|19
|пз
|Ловро Майер
|40
|пз
|Кевин Паредес
|23
|нп
|Йонас Винд
|17
|нп
|Кевин Бехренс
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Нико Ковач
История личных встреч
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|23.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|04.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Вольфсбург». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|24
|64
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|57
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|24
|37
|7
|Хоффенхайм
|24
|33
|8
|Аугсбург
|25
|32
|9
|Вердер
|25
|30
|10
|Фрайбург
|24
|30
|11
|Хайденхайм
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|27
|13
|Вольфсбург
|24
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|24
|25
|16
|Кёльн
|25
|18
| 17
Зона вылета
|Майнц
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|25
|13