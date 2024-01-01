Бенфика - Эшторил 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
10 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эшторил, которое состоится 10 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|5
|зщ
|Морато
|4
|зщ
|Антониу Силва
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|20
|пз
|Жоау Мариу
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
|31
|вр
|Марсело Карне
|23
|зщ
|Педру Алвару
|3
|зщ
|Бернарду Витал
|22
|зщ
|Eliaquim Mangala
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|82
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Рафик Гюйтан
|33
|пз
|Жоао Маркес
|21
|нп
|Родригу Гомеш
|91
|нп
|Heri
|9
|нп
|Алехандро Маркес
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 5
|20.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 1
|04.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|11.02.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 3
|21.04.2018
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 2
|09.12.2017
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|4 : 0
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 3
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 3
|10.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|04.02.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|58
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|25
|55
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|25
|50
|5
|Витория Гимарайнш
|24
|44
|6
|Морейренсе
|25
|39
|7
|Арока
|24
|34
|8
|Боавишта
|25
|28
|9
|Фамаликан
|23
|27
|10
|Жил Висенте
|24
|27
|11
|Каза Пия
|25
|27
|12
|Фаренсе
|25
|26
|13
|Эштрела
|25
|25
|14
|Риу Аве
|25
|24
|15
|Портимоненсе
|25
|23
|16
|Эшторил
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Визела
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|24
|18