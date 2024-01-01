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Бенфика - Эшторил 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
10 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Бенфика
Эшторил

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эшторил, которое состоится 10 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
5 Бразилия зщ Морато
4 Португалия зщ Антониу Силва
10 Турция пз Оркун Кёкчю
61 Португалия пз Флорентину Луиш
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
20 Португалия пз Жоау Мариу
19 Дания нп Каспер Тенгстедт
31 Бразилия вр Марсело Карне
23 Португалия зщ Педру Алвару
3 Португалия зщ Бернарду Витал
22 Франция зщ Eliaquim Mangala
7 Бразилия пз Винисиус Заносело
82 Португалия пз Матеуш Фернандеш
10 Франция пз Рафик Гюйтан
33 Португалия пз Жоао Маркес
21 Португалия нп Родригу Гомеш
91 Португалия нп Heri
9 Испания нп Алехандро Маркес
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Эшторил0 : 1Бенфика
23.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Бенфика1 : 0Эшторил
09.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Эшторил0 : 1Бенфика
06.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Эшторил1 : 5Бенфика
20.03.2022 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика2 : 1Эшторил
30.10.2021 Португалия - Примейра 10-й тур Эшторил1 : 1Бенфика
04.03.2021 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Бенфика2 : 0Эшторил
11.02.2021 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Эшторил1 : 3Бенфика
21.04.2018 Португалия - Примейра 31-й тур Эшторил1 : 2Бенфика
09.12.2017 Португалия - Примейра 14-й тур Бенфика3 : 1Эшторил
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Бенфика2 : 2
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 5 : 0Бенфика
29.02.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч 2 : 1Бенфика
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика4 : 0
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч 0 : 0Бенфика
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Эшторил1 : 3
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 3 : 3Эшторил
18.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Эшторил1 : 3
10.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур 2 : 1Эшторил
04.02.2024 Португалия - Примейра 20-й тур Эшторил1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2359
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2458
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2555
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2550
5 Витория Гимарайнш2444
6 Морейренсе2539
7 Арока2434
8 Боавишта2528
9 Фамаликан2327
10 Жил Висенте2427
11 Каза Пия2527
12 Фаренсе2526
13 Эштрела2525
14 Риу Аве2524
15 Портимоненсе2523
16 Эшторил2422
17
Зона вылета
Визела2521
18
Зона вылета
Шавиш2418

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