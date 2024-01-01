Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич Альбион 10 Марта прямая трансляция
10 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 10 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|11.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 2
|11.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 2
|20.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 0
|17.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|22.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|4 : 2
|24.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|04.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 2
|14.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|2 : 2
|01.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 1
|20.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 3
|16.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|37
|82
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|37
|79
| 3
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|37
|78
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|36
|73
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|36
|60
| 6
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|37
|58
|7
|Халл Сити
|37
|58
|8
|Ковентри Сити
|37
|57
|9
|Престон Норт Энд
|36
|53
|10
|Кардифф Сити
|37
|53
|11
|Мидлсбро
|36
|50
|12
|Сандерленд
|37
|47
|13
|Уотфорд
|37
|45
|14
|Бристоль Сити
|36
|44
|15
|Суонси Сити
|36
|43
|16
|Миллуолл
|37
|43
|17
|Плимут Аргайл
|37
|41
|18
|Блэкберн Роверс
|37
|41
|19
|Сток Сити
|37
|41
|20
|Куинз Парк Рейнджерс
|37
|39
|21
|Бирмингем Сити
|36
|39
| 22
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|36
|38
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|37
|38
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|37
|19