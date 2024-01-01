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Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич Альбион 10 Марта прямая трансляция

10 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Хаддерсфилд Таун
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 10 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2Хаддерсфилд Таун
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Хаддерсфилд Таун
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 2Вест Бромвич Альбион
11.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Хаддерсфилд Таун
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0Вест Бромвич Альбион
17.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 1Вест Бромвич Альбион
22.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 2Хаддерсфилд Таун
24.02.2018 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2Хаддерсфилд Таун
04.11.2017 Англия - Премьер-лига 11-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0Вест Бромвич Альбион
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 0Хаддерсфилд Таун
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 2Хаддерсфилд Таун
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 2
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 2 : 2Вест Бромвич Альбион
01.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур 0 : 3Вест Бромвич Альбион
16.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3782
2
Повышение
Лидс Юнайтед3779
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3778
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3660
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3758
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3653
10 Кардифф Сити3753
11 Мидлсбро3650
12 Сандерленд3747
13 Уотфорд3745
14 Бристоль Сити3644
15 Суонси Сити3643
16 Миллуолл3743
17 Плимут Аргайл3741
18 Блэкберн Роверс3741
19 Сток Сити3741
20 Куинз Парк Рейнджерс3739
21 Бирмингем Сити3639
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3738
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3719

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