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Сабуртало - Самтредиа 10 Марта прямая трансляция

10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 3-й тур
Сабуртало
Самтредиа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Самтредиа, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турСабуртало0 : 0Самтредиа
26.08.2023Грузия - Высшая лига23-й турСамтредиа0 : 0Сабуртало
14.05.2023Грузия - Высшая лига14-й турСабуртало2 : 0Самтредиа
18.03.2023Грузия - Высшая лига5-й турСамтредиа3 : 3Сабуртало
04.12.2021Грузия - Высшая лига36-й турСабуртало5 : 1Самтредиа
29.09.2021Грузия - Высшая лига27-й турСамтредиа0 : 2Сабуртало
19.06.2021Грузия - Высшая лига18-й турСабуртало4 : 0Самтредиа
15.04.2021Грузия - Высшая лига9-й турСамтредиа2 : 3Сабуртало
10.12.2020Грузия - Высшая лига18-й турСабуртало2 : 1Самтредиа
11.08.2020Грузия - Высшая лига9-й турСамтредиа1 : 2Сабуртало
06.03.2024Грузия - Высшая лига2-й тур2 : 3Сабуртало
02.03.2024Грузия - Высшая лига1-й турСабуртало1 : 0
02.12.2023Грузия - Высшая лига36-й турСабуртало0 : 3
28.11.2023Грузия - Высшая лига35-й тур3 : 0Сабуртало
23.11.2023Грузия - Высшая лига34-й турСабуртало2 : 2
06.03.2024Грузия - Высшая лига2-й турСамтредиа1 : 1
02.03.2024Грузия - Высшая лига1-й тур4 : 1Самтредиа
02.12.2023Грузия - Высшая лига36-й турСамтредиа2 : 3
28.11.2023Грузия - Высшая лига35-й тур4 : 3Самтредиа
24.11.2023Грузия - Высшая лига34-й тур0 : 9Самтредиа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт26
2
Квалификация Лиги конференций
Дила26
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало26
4 Телави23
5 Торпедо Кт23
6 Динамо Тб23
7 Колхети-191321
8
Стыковая зона
Самтредиа21
9
Стыковая зона
Самгурали20
10
Зона вылета
Гагра20

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