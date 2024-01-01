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Динамо Бт - Самгурали 11 Марта прямая трансляция

11 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 3-й тур
Динамо Бт
Самгурали

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Самгурали, которое состоится 11 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
11.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самгурали3 : 2Динамо Бт
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Динамо Бт4 : 1Самгурали
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самгурали1 : 1Динамо Бт
02.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Динамо Бт2 : 0Самгурали
12.11.2022 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Бт1 : 2Самгурали
06.09.2022 Грузия - Высшая лига 25-й тур Самгурали3 : 0Динамо Бт
25.05.2022 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Бт4 : 4Самгурали
10.04.2022 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самгурали0 : 3Динамо Бт
29.11.2021 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самгурали0 : 3Динамо Бт
24.09.2021 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Бт3 : 0Самгурали
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 1 : 3Динамо Бт
01.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Бт1 : 0
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур 6 : 2Динамо Бт
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Бт3 : 0
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самгурали0 : 1
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 2 : 0Самгурали
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур 2 : 3Самгурали
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самгурали1 : 0
23.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур 2 : 2Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало37
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт26
3
Квалификация Лиги конференций
Дила26
4 Динамо Тб36
5 Телави23
6 Торпедо Кт33
7 Самтредиа32
8
Стыковая зона
Колхети-191321
9
Стыковая зона
Самгурали20
10
Зона вылета
Гагра20

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