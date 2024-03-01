СКА-Хабаровск - Сочи 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
14 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Сочи, которое состоится 14 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|24.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|2 : 0
|08.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2017
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0
|18.02.2017
|Кубок ФНЛ
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|11.05.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|1 : 2
|19.10.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|3 : 1
|17.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 1
|02.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|0 : 0
|11.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 2
|17.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|3 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 2
|26.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|23.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 0
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «СКА-Хабаровск» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|14.03
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|14.03
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 1 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|14.03