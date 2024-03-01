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СКА-Хабаровск - Сочи 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
14 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
СКА-Хабаровск
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Сочи, которое состоится 14 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Роман Сергеевич Шаронов
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
24.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Сочи2 : 0СКА-Хабаровск
08.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур СКА-Хабаровск2 : 2Сочи
25.10.2017 Кубок России 1/8 финала СКА-Хабаровск2 : 0Сочи
18.02.2017 Кубок ФНЛ Группа C. 3-й тур Сочи1 : 1СКА-Хабаровск
11.05.2015 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Сочи1 : 2СКА-Хабаровск
19.10.2014 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Сочи
17.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Сочи
02.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Сочи0 : 0СКА-Хабаровск
11.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Сочи1 : 2СКА-Хабаровск
17.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Сочи
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 3 : 0СКА-Хабаровск
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 2СКА-Хабаровск
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 0СКА-Хабаровск
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
10.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур 2 : 2Сочи
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур 1 : 0Сочи
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Сочи
23.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 0Сочи
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Сочи2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России (Путь регионов): «СКА-Хабаровск» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 14.03
Оренбург
Спартак М
1 : 0 14.03
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 1 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
14.03

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