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Реал Сосьедад - Кадис 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
15 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Реал Сосьедад
Кадис

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Кадис, которое состоится 15 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кадис
Кадис
1 Испания вр Алекс Ремиро
18 Мали зщ Амари Траоре
5 Испания зщ Игор Субельдия
24 Испания зщ Робен Ле Норман
17 Шотландия зщ Киран Тирни
23 Испания пз Брайс Мендес
4 Испания пз Мартин Субименди
8 Испания пз Микель Мерино
14 Япония нп Такефуса Кубо
19 Нигерия нп Умар Садик
10 Испания нп Микель Оярсабаль
1 Аргентина вр Херемьяс Ледесма
20 Испания зщ Исаак Карселен
24 Швеция зщ Айхам Усу
5 Испания зщ Виктор Чуст
15 Испания зщ Хавьер Эрнандес
27 Испания пз Роберт Наварро
4 Испания пз Рубен Алькарас
12 Мали пз Роминиг Куаме
7 Испания нп Рубен Собрино
25 Уругвай нп Макси Гомес
9 Испания нп Хуанми
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Кадис0 : 0Реал Сосьедад
03.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Реал Сосьедад0 : 0Кадис
14.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Кадис0 : 1Реал Сосьедад
12.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Реал Сосьедад3 : 0Кадис
12.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Кадис0 : 2Реал Сосьедад
07.02.2021 Испания - Примера 22-й тур Реал Сосьедад4 : 1Кадис
22.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Кадис0 : 1Реал Сосьедад
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 2 : 3Реал Сосьедад
05.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Реал Сосьедад1 : 2
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 3 : 2Реал Сосьедад
27.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Реал Сосьедад1 : 1 4 : 5
23.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Реал Сосьедад1 : 3
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Кадис2 : 0
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 1 : 1Кадис
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Кадис2 : 2
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 2 : 0Кадис
09.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Кадис0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2869
2
Лига чемпионов
Жирона2862
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2853
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2843
7 Бетис2842
8 Валенсия2740
9 Лас-Пальмас2837
10 Осасуна2836
11 Вильярреал2835
12 Хетафе2835
13 Алавес2832
14 Севилья2828
15 Мальорка2827
16 Райо Вальекано2826
17 Сельта2824
18
Зона вылета
Кадис2822
19
Зона вылета
Гранада2714
20
Зона вылета
Альмерия2810

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