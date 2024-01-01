Реал Сосьедад - Кадис 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
15 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Кадис, которое состоится 15 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кадис
Кадис
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Киран Тирни
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|19
|нп
|Умар Садик
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|24
|зщ
|Айхам Усу
|5
|зщ
|Виктор Чуст
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|12
|пз
|Роминиг Куаме
|7
|нп
|Рубен Собрино
|25
|нп
|Макси Гомес
|9
|нп
|Хуанми
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|03.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|14.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 1
|12.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 0
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 2
|07.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|4 : 1
|22.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|27.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
|23.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 0
|09.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|69
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|28
|53
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|28
|43
|7
|Бетис
|28
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Лас-Пальмас
|28
|37
|10
|Осасуна
|28
|36
|11
|Вильярреал
|28
|35
|12
|Хетафе
|28
|35
|13
|Алавес
|28
|32
|14
|Севилья
|28
|28
|15
|Мальорка
|28
|27
|16
|Райо Вальекано
|28
|26
|17
|Сельта
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|27
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|28
|10