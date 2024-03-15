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Тулуза - Лион 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
15 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Тулуза
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лион, которое состоится 15 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лион
Лион
50 Франция вр Гийом Ресте
12 Норвегия зщ Уоррен Каманзи
25 Камерун зщ Кевин Кебен
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
17 Чили зщ Габриэль Суасо
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
4 Нидерланды пз Стейн Спирингс
37 Франция пз Янн Гбоу
15 Норвегия нп Арон Дённум
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
1 Португалия вр Антони Лопеш
22 Ангола зщ Клинтон Мата
12 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
6 Франция пз Максанс Какере
31 Сербия пз Неманья Матич
8 Франция пз Корентин Толиссо
9 Нигерия пз Гифт Орбан
18 Франция нп Райан Шерки
17 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Франция Пьер Саж
История личных встреч
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур Лион3 : 0Тулуза
14.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Тулуза1 : 2Лион
07.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Лион1 : 1Тулуза
26.01.2020 Франция - Лига 1 21-й тур Лион3 : 0Тулуза
18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Лион4 : 1Тулуза
02.11.2019 Франция - Лига 1 12-й тур Тулуза2 : 3Лион
03.03.2019 Франция - Лига 1 27-й тур Лион5 : 1Тулуза
16.01.2019 Франция - Лига 1 17-й тур Тулуза2 : 2Лион
01.04.2018 Франция - Лига 1 31-й тур Лион2 : 0Тулуза
20.12.2017 Франция - Лига 1 19-й тур Тулуза1 : 2Лион
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 0Тулуза
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Тулуза2 : 1
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Тулуза3 : 1
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Тулуза0 : 0
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 1 : 2Тулуза
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 0 : 2Лион
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Лион0 : 3
27.02.2024 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 0 4 : 3
23.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 1 : 2Лион
16.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Лион1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2556
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2545
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2542
5
Лига Европы
Ланс2542
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2539
8 Ренн2536
9 Реймс2535
10 Лион2531
11 Тулуза2529
12 Гавр2527
13 Монпелье2526
14 Страсбург2526
15 Лорьян2525
16 Нант2525
17
Зона вылета
Метц2523
18
Зона вылета
Клермон2517

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