Тулуза - Лион 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
15 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Лион, которое состоится 15 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Лион
Лион
|50
|вр
|Гийом Ресте
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|25
|зщ
|Кевин Кебен
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|37
|пз
|Янн Гбоу
|15
|нп
|Арон Дённум
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|9
|пз
|Гифт Орбан
|18
|нп
|Райан Шерки
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Пьер Саж
История личных встреч
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|14.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|07.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 0
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 1
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|5 : 1
|16.01.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 0
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 0
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 3
|27.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|23.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|16.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|25
|45
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Ланс
|25
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|25
|39
|8
|Ренн
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|35
|10
|Лион
|25
|31
|11
|Тулуза
|25
|29
|12
|Гавр
|25
|27
|13
|Монпелье
|25
|26
|14
|Страсбург
|25
|26
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Нант
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|25
|17