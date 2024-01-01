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Аль-Ахли - Аль-Наср 15 Марта прямая трансляция

15 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 24-й тур
Аль-Ахли
Аль-Наср

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Наср, которое состоится 15 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Германия Маттиас Яйссле
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
22.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 7-й тур Аль-Наср4 : 3Аль-Ахли
30.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 1/4 финала Аль-Наср2 : 0Аль-Ахли
09.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур 0 : 1Аль-Ахли
02.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Ахли1 : 1
24.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур 1 : 4Аль-Ахли
16.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур 3 : 2Аль-Ахли
29.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 19-й тур Аль-Ахли1 : 0
11.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч Аль-Наср4 : 3 1 : 3
07.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Аль-Наср1 : 3
04.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч 1 : 0Аль-Наср
29.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Наср4 : 4
25.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур 2 : 3Аль-Наср
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 24-го тура саудовской Про лиги: «Аль-Ахли» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль2365
2 Аль-Наср2353
3 Аль-Ахли2347
4 Аль-Иттихад2340
5 Аль-Таавун2339
6 Аль-Иттифак2334
7 Дамак2334
8 Аль-Фейха2331
9 Аль-Фатех2331
10 Аль-Халидж2428
11 Аль-Шабаб2428
12 Аль-Вахда2427
13 Аль-Охдуд2424
14 Аль-Раед2323
15 Эр-Рияд2323
16
Зона вылета
Абха2421
17
Зона вылета
Аль-Таи2321
18
Зона вылета
Аль-Хазм2415

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