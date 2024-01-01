Аль-Ахли - Аль-Наср 15 Марта прямая трансляция
15 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Наср, которое состоится 15 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Маттиас Яйссле
|Луиш Каштру
История личных встреч
|22.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|7-й тур
|4 : 3
|30.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|1/4 финала
|2 : 0
|09.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|1 : 4
|16.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|3 : 2
|29.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|11.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 3 1 : 3
|07.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|1 : 3
|04.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|29.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|4 : 4
|25.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 24-го тура саудовской Про лиги: «Аль-Ахли» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|23
|65
|2
|Аль-Наср
|23
|53
|3
|Аль-Ахли
|23
|47
|4
|Аль-Иттихад
|23
|40
|5
|Аль-Таавун
|23
|39
|6
|Аль-Иттифак
|23
|34
|7
|Дамак
|23
|34
|8
|Аль-Фейха
|23
|31
|9
|Аль-Фатех
|23
|31
|10
|Аль-Халидж
|24
|28
|11
|Аль-Шабаб
|24
|28
|12
|Аль-Вахда
|24
|27
|13
|Аль-Охдуд
|24
|24
|14
|Аль-Раед
|23
|23
|15
|Эр-Рияд
|23
|23
| 16
Зона вылета
|Абха
|24
|21
| 17
Зона вылета
|Аль-Таи
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|24
|15