Ислочь - Динамо-Брест 15 Марта прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
15 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Динамо-Брест, которое состоится 15 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|23.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|13.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|25.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|12.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 1
|15.03.2020
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 5
|10.03.2020
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 0
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 4
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|10.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 1
|06.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|0
|0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гомель
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|0
|0
|4
|БАТЭ
|0
|0
|5
|Динамо-Брест
|0
|0
|6
|Славия-Мозырь
|0
|0
|7
|Нафтан
|0
|0
|8
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|9
|Минск
|0
|0
|10
|Сморгонь
|0
|0
|11
|Слуцк
|0
|0
|12
|Ислочь
|0
|0
|13
|Днепр М
|0
|0
|14
|Витебск
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|0
|-20