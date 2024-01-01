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Ислочь - Динамо-Брест 15 Марта прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
15 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Ислочь
Динамо-Брест

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Динамо-Брест, которое состоится 15 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест0 : 1Ислочь
01.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Ислочь3 : 0Динамо-Брест
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Ислочь1 : 2Динамо-Брест
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест2 : 2Ислочь
23.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 0Ислочь
13.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Ислочь1 : 1Динамо-Брест
25.07.2020 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Ислочь2 : 0Динамо-Брест
12.04.2020 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест3 : 1Ислочь
15.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Ислочь0 : 0 3 : 5Динамо-Брест
10.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо-Брест0 : 0Ислочь
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 2
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 1 : 4Ислочь
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 2 : 1Ислочь
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Ислочь3 : 2
10.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 0 : 2Ислочь
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест3 : 2
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 3 : 1Динамо-Брест
06.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 3
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 0 : 1Динамо-Брест
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн00
2
Квалификация Лиги конференций
Гомель00
3
Квалификация Лиги конференций
Неман00
4 БАТЭ00
5 Динамо-Брест00
6 Славия-Мозырь00
7 Нафтан00
8 Торпедо-БелАЗ00
9 Минск00
10 Сморгонь00
11 Слуцк00
12 Ислочь00
13 Днепр М00
14 Витебск00
15
Зона вылета
Арсенал00
16
Зона вылета
Шахтёр С0-20

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