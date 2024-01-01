Славия-Мозырь - Днепр М 15 Марта прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
15 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Днепр М, которое состоится 15 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|5 : 0
|31.07.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|16.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 3
|03.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 3
|21.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|4 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|5 : 0
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|0
|0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гомель
|0
|0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|0
|0
|4
|БАТЭ
|0
|0
|5
|Динамо-Брест
|0
|0
|6
|Славия-Мозырь
|0
|0
|7
|Нафтан
|0
|0
|8
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|9
|Минск
|0
|0
|10
|Сморгонь
|0
|0
|11
|Слуцк
|0
|0
|12
|Ислочь
|0
|0
|13
|Днепр М
|0
|0
|14
|Витебск
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|0
|-20