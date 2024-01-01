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Славия-Мозырь - Днепр М 15 Марта прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
15 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Славия-Мозырь
Днепр М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Днепр М, которое состоится 15 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь5 : 0Днепр М
31.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Днепр М0 : 2Славия-Мозырь
16.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Днепр М1 : 3Славия-Мозырь
03.11.2017 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Днепр М5 : 3Славия-Мозырь
21.06.2017 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь4 : 0Днепр М
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 3 : 1Славия-Мозырь
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь0 : 0
10.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 0 : 1Славия-Мозырь
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь0 : 2
01.11.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0Славия-Мозырь
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 0Днепр М
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала Днепр М3 : 1
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь5 : 0Днепр М
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Днепр М0 : 1
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 1 : 0Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн00
2
Квалификация Лиги конференций
Гомель00
3
Квалификация Лиги конференций
Неман00
4 БАТЭ00
5 Динамо-Брест00
6 Славия-Мозырь00
7 Нафтан00
8 Торпедо-БелАЗ00
9 Минск00
10 Сморгонь00
11 Слуцк00
12 Ислочь00
13 Днепр М00
14 Витебск00
15
Зона вылета
Арсенал00
16
Зона вылета
Шахтёр С0-20

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