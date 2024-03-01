00:58 ()
Онлайн трансляции
Пятница 15 марта
Суббота 16 марта
Свернуть список

Бирмингем Сити - Уотфорд 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Бирмингем Сити
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Уотфорд, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турУотфорд2 : 0Бирмингем Сити
14.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турУотфорд3 : 0Бирмингем Сити
16.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турБирмингем Сити1 : 1Уотфорд
20.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турУотфорд3 : 0Бирмингем Сити
12.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турБирмингем Сити0 : 1Уотфорд
18.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турУотфорд1 : 0Бирмингем Сити
04.11.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турБирмингем Сити2 : 1Уотфорд
12.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турБирмингем Сити0 : 1
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й тур1 : 0Бирмингем Сити
05.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й тур1 : 1Бирмингем Сити
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турБирмингем Сити3 : 4
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й тур3 : 1Бирмингем Сити
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турУотфорд1 : 2
06.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турУотфорд1 : 1
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й тур1 : 0Уотфорд
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турУотфорд1 : 2
17.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й тур0 : 1Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3782
2
Повышение
Лидс Юнайтед3779
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3778
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3763
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3758
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Мидлсбро3753
10 Престон Норт Энд3653
11 Кардифф Сити3753
12 Сандерленд3747
13 Бристоль Сити3747
14 Уотфорд3745
15 Суонси Сити3743
16 Миллуолл3743
17 Плимут Аргайл3741
18 Блэкберн Роверс3741
19 Сток Сити3741
20 Куинз Парк Рейнджерс3739
21 Бирмингем Сити3739
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3738
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3738
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3719

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close