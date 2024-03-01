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Сток Сити - Норвич Сити 16 Марта прямая трансляция

16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Сток Сити
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Норвич Сити, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турНорвич Сити1 : 0Сток Сити
18.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турСток Сити0 : 0Норвич Сити
29.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турНорвич Сити3 : 1Сток Сити
13.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турНорвич Сити4 : 1Сток Сити
24.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турСток Сити2 : 3Норвич Сити
22.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСток Сити2 : 2Норвич Сити
06.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турНорвич Сити0 : 1Сток Сити
13.01.2016Англия - Премьер-лига21-й турСток Сити3 : 1Норвич Сити
22.08.2015Англия - Премьер-лига3-й турНорвич Сити1 : 1Сток Сити
08.03.2014Англия - Премьер-лига29-й турНорвич Сити1 : 1Сток Сити
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й тур1 : 2Сток Сити
05.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й тур1 : 0Сток Сити
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турСток Сити2 : 0
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й тур2 : 1Сток Сити
17.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турСток Сити0 : 1
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турНорвич Сити5 : 0
06.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й тур3 : 1Норвич Сити
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турНорвич Сити1 : 0
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й тур1 : 1Норвич Сити
17.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турНорвич Сити4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3782
2
Повышение
Лидс Юнайтед3779
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3778
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3763
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3758
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Мидлсбро3753
10 Престон Норт Энд3653
11 Кардифф Сити3753
12 Сандерленд3747
13 Бристоль Сити3747
14 Уотфорд3745
15 Суонси Сити3743
16 Миллуолл3743
17 Плимут Аргайл3741
18 Блэкберн Роверс3741
19 Сток Сити3741
20 Куинз Парк Рейнджерс3739
21 Бирмингем Сити3739
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3738
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3738
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3719

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