Нант - Страсбург 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
16 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Страсбург, которое состоится 16 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Страсбург
Страсбург
|1
|вр
|Альбан Лафон
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|44
|зщ
|Натан Зезе
|3
|зщ
|Николя Козза
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|15
|нп
|Тино Кадевере
|27
|нп
|Мозес Саймон
|36
|вр
|Алаа Беллааруш
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|5
|зщ
|Лука Перрен
|13
|зщ
|Сайду Соу
|3
|зщ
|Тома Делен
|14
|пз
|Саньин Прцич
|8
|пз
|Андрей Сантос
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|26
|нп
|Дилан Баква
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Жослен Гурвеннек
|Патрик Виейра
История личных встреч
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 4
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|20.09.2019
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|27.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|25
|45
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Ланс
|25
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|25
|39
|8
|Ренн
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|35
|10
|Лион
|25
|31
|11
|Тулуза
|25
|29
|12
|Гавр
|25
|27
|13
|Монпелье
|25
|26
|14
|Страсбург
|25
|26
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Нант
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|25
|17