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Нант - Страсбург 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
16 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Нант
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Страсбург, которое состоится 16 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Страсбург
Страсбург
1 Франция вр Альбан Лафон
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
24 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
44 Франция зщ Натан Зезе
3 Франция зщ Николя Козза
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
5 Испания пз Педро Чиривелья
17 Франция пз Мусса Сиссоко
15 Зимбабве нп Тино Кадевере
27 Нигерия нп Мозес Саймон
36 Марокко вр Алаа Беллааруш
2 Франция зщ Фредерик Жильбер
29 Франция зщ Исмаэль Дукуре
5 Франция зщ Лука Перрен
13 Гвинея зщ Сайду Соу
3 Франция зщ Тома Делен
14 Босния и Герцеговина пз Саньин Прцич
8 Бразилия пз Андрей Сантос
19 Франция пз Хабиб Диарра
26 Франция нп Дилан Баква
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
Главные тренеры
Франция Жослен Гурвеннек
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
06.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Страсбург1 : 2Нант
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Нант0 : 2Страсбург
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Страсбург1 : 1Нант
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Страсбург1 : 0Нант
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Нант2 : 2Страсбург
25.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Страсбург1 : 2Нант
06.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Нант0 : 4Страсбург
18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Нант0 : 1Страсбург
20.09.2019 Франция - Лига 1 6-й тур Страсбург2 : 1Нант
24.05.2019 Франция - Лига 1 38-й тур Нант0 : 1Страсбург
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 2 : 0Нант
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Нант0 : 2
24.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 0 : 1Нант
17.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Нант0 : 2
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур 1 : 2Нант
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Страсбург0 : 1
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 2 : 2Страсбург
27.02.2024 Кубок Франции 1/4 финала 0 : 0 4 : 3Страсбург
24.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Страсбург0 : 3
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Страсбург1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2556
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2545
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2542
5
Лига Европы
Ланс2542
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2539
8 Ренн2536
9 Реймс2535
10 Лион2531
11 Тулуза2529
12 Гавр2527
13 Монпелье2526
14 Страсбург2526
15 Лорьян2525
16 Нант2525
17
Зона вылета
Метц2523
18
Зона вылета
Клермон2517

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