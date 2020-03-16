Удинезе - Торино 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
16 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Торино, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Торино
Турин
|40
|вр
|Мадука Окойе
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|12
|зщ
|Хассан Камара
|37
|пз
|Роберто Перейра
|4
|пз
|Санди Ловрич
|11
|пз
|Уолас
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|26
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|5
|зщ
|Адам Масина
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Иван Юрич
История личных встреч
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|22.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 3
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|12.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|22.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Лацио
|28
|40
|10
|Монца
|28
|39
|11
|Торино
|28
|38
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Удинезе
|28
|27
|14
|Верона
|28
|26
|15
|Кальяри
|28
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|28
|14