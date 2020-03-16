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Удинезе - Торино 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
16 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Удинезе
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Торино, которое состоится 16 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Торино
Турин
40НигерияврМадука Окойе
13ПортугалиязщЖоау Феррейра
30АргентиназщЛаутаро Хианетти
31ДаниязщТомас Кристенсен
12Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
37АргентинапзРоберто Перейра
4СловенияпзСанди Ловрич
11Бразилияпз Уолас
32АргентинапзМартин Пайеро
26ФранциянпФлорьян Товен
17ИталиянпЛоренцо Лукка
32СербияврВаня Милинкович-Савич
5МароккозщАдам Масина
13ШвейцариязщРикардо Родригес
20АвстриязщВалентино Лацаро
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
19ИталиязщРауль Белланова
28ИталияпзСамуэле Риччи
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
16ХорватияпзНикола Влашич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
91КолумбиянпДуван Сапата
Главные тренеры
ИталияГабриэле Чоффи
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
23.12.2023Италия - Серия А17-й турТорино1 : 1Удинезе
05.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турТорино1 : 0Удинезе
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турУдинезе1 : 2Торино
06.02.2022Италия - Серия А24-й турУдинезе2 : 0Торино
22.11.2021Италия - Серия А13-й турТорино2 : 1Удинезе
10.04.2021Италия - Серия А30-й турУдинезе0 : 1Торино
12.12.2020Италия - Серия А11-й турТорино2 : 3Удинезе
23.06.2020Италия - Серия А27-й турТорино1 : 0Удинезе
20.10.2019Италия - Серия А8-й турУдинезе1 : 0Торино
10.02.2019Италия - Серия А23-й турТорино1 : 0Удинезе
11.03.2024Италия - Серия А28-й тур1 : 2Удинезе
02.03.2024Италия - Серия А27-й турУдинезе1 : 1
24.02.2024Италия - Серия А26-й тур2 : 0Удинезе
18.02.2024Италия - Серия А25-й турУдинезе1 : 1
12.02.2024Италия - Серия А24-й тур0 : 1Удинезе
08.03.2024Италия - Серия А28-й тур1 : 1Торино
02.03.2024Италия - Серия А27-й турТорино0 : 0
26.02.2024Италия - Серия А26-й тур3 : 2Торино
22.02.2024Италия - Серия А21-й турТорино0 : 2
16.02.2024Италия - Серия А25-й турТорино2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Милан2859
3
Лига чемпионов
Ювентус2858
4
Лига чемпионов
Болонья2851
5
Лига Европы
Рома2848
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2844
8 Фиорентина2843
9 Лацио2840
10 Монца2839
11 Торино2838
12 Дженоа2833
13 Удинезе2827
14 Верона2826
15 Кальяри2826
16 Лечче2825
17 Эмполи2825
18
Зона вылета
Фрозиноне2824
19
Зона вылета
Сассуоло2823
20
Зона вылета
Салернитана2814

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