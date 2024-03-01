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Фрозиноне - Лацио 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
16 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Фрозиноне
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Лацио, которое состоится 16 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Лацио
Рим
80ИталияврСтефано Турати
19ИталиязщНадир Цортеа
5ИталиязщКалеб Околи
6ИталиязщСимоне Романьоли
20ИспаниязщПоль Лирола
4ИталияпзМарко Брешианини
45АргентинапзЭнсо Барренечеа
36ИталияпзЛука Маццители
18АргентинапзМатиас Соуле
14ИталияпзФранческо Джелли
70МарокконпВалид Хеддира
35ГрецияврХристос Мандас
77ЧерногориязщАдам Марушич
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
3ИталиязщЛука Пеллегрини
8ФранцияпзМаттео Гендузи
32ИталияпзДанило Катальди
10ИспанияпзЛуис Альберто
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
20ИталиянпМаттиа Дзакканьи
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
29.12.2023Италия - Серия А18-й турЛацио3 : 1Фрозиноне
04.02.2019Италия - Серия А22-й турФрозиноне0 : 1Лацио
02.09.2018Италия - Серия А3-й турЛацио1 : 0Фрозиноне
21.02.2016Италия - Серия А26-й турФрозиноне0 : 0Лацио
04.10.2015Италия - Серия А7-й турЛацио2 : 0Фрозиноне
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур1 : 0Фрозиноне
03.03.2024Италия - Серия А27-й турФрозиноне1 : 1
25.02.2024Италия - Серия А26-й тур3 : 2Фрозиноне
18.02.2024Италия - Серия А25-й турФрозиноне0 : 3
11.02.2024Италия - Серия А24-й тур5 : 1Фрозиноне
11.03.2024Италия - Серия А28-й турЛацио1 : 2
05.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч3 : 0Лацио
01.03.2024Италия - Серия А27-й турЛацио0 : 1
26.02.2024Италия - Серия А26-й тур2 : 1Лацио
22.02.2024Италия - Серия А21-й тур0 : 2Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Милан2859
3
Лига чемпионов
Ювентус2858
4
Лига чемпионов
Болонья2851
5
Лига Европы
Рома2848
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2844
8 Фиорентина2843
9 Лацио2840
10 Монца2839
11 Торино2838
12 Дженоа2833
13 Удинезе2827
14 Верона2826
15 Кальяри2826
16 Лечче2825
17 Эмполи2825
18
Зона вылета
Фрозиноне2824
19
Зона вылета
Сассуоло2823
20
Зона вылета
Салернитана2814

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