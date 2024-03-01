Фрозиноне - Лацио 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
16 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Лацио, которое состоится 16 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Лацио
Рим
|80
|вр
|Стефано Турати
|19
|зщ
|Надир Цортеа
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|20
|зщ
|Поль Лирола
|4
|пз
|Марко Брешианини
|45
|пз
|Энсо Барренечеа
|36
|пз
|Лука Маццители
|18
|пз
|Матиас Соуле
|14
|пз
|Франческо Джелли
|70
|нп
|Валид Хеддира
|35
|вр
|Христос Мандас
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|04.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|21.02.2016
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|04.10.2015
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 3
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|22.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Лацио
|28
|40
|10
|Монца
|28
|39
|11
|Торино
|28
|38
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Удинезе
|28
|27
|14
|Верона
|28
|26
|15
|Кальяри
|28
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|28
|14