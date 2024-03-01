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Фаренсе - Риу Аве 16 Марта прямая трансляция

16 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Фаренсе
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Риу Аве, которое состоится 16 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Риу Аве
Вила-ду-Конде
33ПортугалияврРикарду Велью
28Бразилиязщ Pastor
37ПортугалиязщГонсалу Силва
3БразилиязщIgor Rossi
12БразилияпзТалис Перейра
5АргентинапзFacundo Caseres
29БразилияпзКлаудио Фалькан
14БразилияпзФабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
62АлжирнпMohamed Belloumi
91Кабо-Верденп Зе Луиш
77ПортугалиянпМарко Матьяш
18Бразилиявр Жонатан
28ПортугалиязщЭлдер Жозе Оливейра Са
33БразилиязщАдерлан Сантос
42ХорватиязщRenato Pantalon
20Португалияпз Коштинья
10МароккопзАмин Удрири
15ПортугалияпзАдриен Силва
11ПортугалияпзУмаро Эмбало
14Португалиянп Жока
81ГананпАбдул-Азиз Якубу
77ПортугалиянпФабиу Роналду
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
29.10.2023Португалия - Примейра9-й турРиу Аве3 : 4Фаренсе
13.12.2022Португалия - Кубок лигиГруппа B. 3-й турРиу Аве2 : 1Фаренсе
07.03.2021Португалия - Примейра22-й турРиу Аве2 : 0Фаренсе
25.10.2020Португалия - Примейра5-й турФаренсе0 : 1Риу Аве
09.03.2024Португалия - Примейра25-й тур2 : 1Фаренсе
03.03.2024Португалия - Примейра24-й тур3 : 2Фаренсе
24.02.2024Португалия - Примейра23-й турФаренсе0 : 1
18.02.2024Португалия - Примейра22-й тур2 : 1Фаренсе
10.02.2024Португалия - Примейра21-й турФаренсе1 : 1
09.03.2024Португалия - Примейра25-й турРиу Аве0 : 0
02.03.2024Португалия - Примейра24-й тур0 : 0Риу Аве
25.02.2024Португалия - Примейра23-й турРиу Аве3 : 3
16.02.2024Португалия - Примейра22-й тур2 : 1Риу Аве
11.02.2024Португалия - Примейра21-й турРиу Аве1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2462
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2561
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2555
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2550
5 Витория Гимарайнш2547
6 Морейренсе2539
7 Арока2534
8 Жил Висенте2528
9 Боавишта2528
10 Фамаликан2427
11 Каза Пия2527
12 Фаренсе2526
13 Эштрела2525
14 Риу Аве2524
15 Портимоненсе2523
16 Эшторил2522
17
Зона вылета
Визела2521
18
Зона вылета
Шавиш2519

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