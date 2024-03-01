Фаренсе - Риу Аве 16 Марта прямая трансляция
16 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Риу Аве, которое состоится 16 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|33
|вр
|Рикарду Велью
|28
|зщ
|Pastor
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|3
|зщ
|Igor Rossi
|12
|пз
|Талис Перейра
|5
|пз
|Facundo Caseres
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|14
|пз
|Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
|91
|нп
|Зе Луиш
|77
|нп
|Марко Матьяш
|18
|вр
|Жонатан
|28
|зщ
|Элдер Жозе Оливейра Са
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|20
|пз
|Коштинья
|10
|пз
|Амин Удрири
|15
|пз
|Адриен Силва
|11
|пз
|Умаро Эмбало
|14
|нп
|Жока
|81
|нп
|Абдул-Азиз Якубу
|77
|нп
|Фабиу Роналду
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|13.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|07.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|25.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|10.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|16.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|25
|61
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|25
|55
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|25
|50
|5
|Витория Гимарайнш
|25
|47
|6
|Морейренсе
|25
|39
|7
|Арока
|25
|34
|8
|Жил Висенте
|25
|28
|9
|Боавишта
|25
|28
|10
|Фамаликан
|24
|27
|11
|Каза Пия
|25
|27
|12
|Фаренсе
|25
|26
|13
|Эштрела
|25
|25
|14
|Риу Аве
|25
|24
|15
|Портимоненсе
|25
|23
|16
|Эшторил
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Визела
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|25
|19