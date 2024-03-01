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Телави - Динамо Бт 16 Марта прямая трансляция

16 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 4-й тур
Телави
Динамо Бт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Динамо Бт, которое состоится 16 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Бт3 : 0Телави
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Телави2 : 1Динамо Бт
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Бт2 : 0Телави
08.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Телави1 : 4Динамо Бт
05.11.2022 Грузия - Высшая лига 33-й тур Телави0 : 2Динамо Бт
01.09.2022 Грузия - Высшая лига 24-й тур Динамо Бт4 : 0Телави
21.05.2022 Грузия - Высшая лига 15-й тур Телави0 : 2Динамо Бт
02.04.2022 Грузия - Высшая лига 6-й тур Динамо Бт1 : 0Телави
20.11.2021 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Бт2 : 0Телави
20.09.2021 Грузия - Высшая лига 25-й тур Телави0 : 1Динамо Бт
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Телави
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Телави4 : 0
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Телави
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур 3 : 1Телави
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Телави3 : 0
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Бт1 : 0
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 1 : 3Динамо Бт
01.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Бт1 : 0
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур 6 : 2Динамо Бт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало410
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт39
3
Квалификация Лиги конференций
Дила39
4 Динамо Тб46
5 Колхети-191345
6 Телави33
7 Торпедо Кт33
8
Стыковая зона
Самтредиа32
9
Стыковая зона
Самгурали41
10
Зона вылета
Гагра30

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