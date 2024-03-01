Телави - Динамо Бт 16 Марта прямая трансляция
16 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Динамо Бт, которое состоится 16 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телави
Телави
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|24.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 4
|05.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|0 : 2
|01.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|4 : 0
|21.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|02.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 0
|20.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 0
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|3 : 1
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|3 : 0
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 3
|01.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|6 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|3
|9
|4
|Динамо Тб
|4
|6
|5
|Колхети-1913
|4
|5
|6
|Телави
|3
|3
|7
|Торпедо Кт
|3
|3
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|3
|2
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|4
|1
| 10
Зона вылета
|Гагра
|3
|0