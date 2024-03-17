Клермон - Гавр 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
17 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Гавр, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Гавр
Гавр
|99
|вр
|Мори Дио
|15
|зщ
|Шейк Умар Конате
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|4
|зщ
|Крислен Матсима
|3
|зщ
|Нето Боржес
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|7
|пз
|Йоанн Маньен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|8
|нп
|Билаль Бутобба
|11
|нп
|Джим Аллевина
|23
|нп
|Шамар Николсон
|30
|вр
|Артур Десма
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|14
|пз
|Далер Кузяев
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|8
|пз
|Ясин Кехта
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|9
|нп
|Мохамед Байо
|28
|нп
|Андре Айю
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Лука Элснер
История личных встреч
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|17.04.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 33-й тур
|1 : 1
|14.12.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 15-й тур
|0 : 0
|13.12.2019
|Франция - Лига 2
|18-й тур
|2 : 1
|13.08.2019
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|28.01.2019
|Франция - Лига 2
|22-й тур
|0 : 0
|17.08.2018
|Франция - Лига 2
|4-й тур
|0 : 0
|09.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 29-й тур
|2 : 1
|14.10.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 11-й тур
|3 : 0
|10.03.2017
|Франция - Лига 2
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 5
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|25
|45
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Ланс
|25
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|25
|39
|8
|Ренн
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|35
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|25
|27
|14
|Монпелье
|25
|26
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|25
|17