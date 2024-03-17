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Клермон - Гавр 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
17 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Клермон
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Гавр, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Гавр
Гавр
99СенегалврМори Дио
15МализщШейк Умар Конате
17ФранциязщАнди Пельмар
4ФранциязщКрислен Матсима
3БразилиязщНето Боржес
25ФранцияпзЖоан Гастьен
7ФранцияпзЙоанн Маньен
10АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
8ФранциянпБилаль Бутобба
11ГабоннпДжим Аллевина
23ЯмайканпШамар Николсон
30ФранцияврАртур Десма
93СенегалзщАруна Санганте
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
27Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
14РоссияпзДалер Кузяев
5МароккопзУссама Таргаллин
8МароккопзЯсин Кехта
11СШАнпЭммануэль Сабби
9ГвинеянпМохамед Байо
28ГананпАндре Айю
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Гастьен
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
24.09.2023Франция - Лига 16-й турГавр2 : 1Клермон
17.04.2021Франция - Лига 2Лига 2. 33-й турКлермон1 : 1Гавр
14.12.2020Франция - Лига 2Лига 2. 15-й турГавр0 : 0Клермон
13.12.2019Франция - Лига 218-й турКлермон2 : 1Гавр
13.08.2019Франция - Кубок лиги1-й раундКлермон1 : 1 4 : 3Гавр
28.01.2019Франция - Лига 222-й турКлермон0 : 0Гавр
17.08.2018Франция - Лига 24-й турГавр0 : 0Клермон
09.03.2018Франция - Лига 2Лига 2. 29-й турГавр2 : 1Клермон
14.10.2017Франция - Лига 2Лига 2. 11-й турКлермон3 : 0Гавр
10.03.2017Франция - Лига 229-й турГавр0 : 1Клермон
10.03.2024Франция - Лига 125-й тур1 : 0Клермон
02.03.2024Франция - Лига 124-й турКлермон1 : 5
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур0 : 0Клермон
18.02.2024Франция - Лига 122-й тур3 : 1Клермон
11.02.2024Франция - Лига 121-й турКлермон1 : 1
10.03.2024Франция - Лига 125-й турГавр1 : 0
03.03.2024Франция - Лига 124-й тур1 : 0Гавр
25.02.2024Франция - Лига 123-й турГавр1 : 2
17.02.2024Франция - Лига 122-й тур3 : 0Гавр
11.02.2024Франция - Лига 121-й турГавр0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2556
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2545
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2542
5
Лига Европы
Ланс2542
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2539
8 Ренн2536
9 Реймс2535
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2527
14 Монпелье2526
15 Лорьян2525
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2523
18
Зона вылета
Клермон2517

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