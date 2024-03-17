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Ренн - Марсель 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
17 Марта 2024 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Ренн
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Марсель, которое состоится 17 Марта 2024 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Марсель
Марсель
30ФранцияврСтив Манданда
17ФранциязщГела Дуэ
23ФранциязщВарме Омари
3ФранциязщАдриен Трюффер
16ФранцияпзЖануэль Белосьян
14ФранцияпзБенжамен Буриго
6НидерландыпзАзор Матусива
8ФранцияпзБатист Сантамария
11ФранцияпзЛюдовик Блас
9ФранциянпАрно Калимуэндо
10ФранциянпАмин Гуири
16ИспанияврПау Лопес
99ДР КонгозщШансель Мбемба
5АргентиназщЛеонардо Балерди
3ФранциязщКентен Мерлен
18Кот-д'ИвуарпзБамо Мейте
22СенегалпзПап Гейе
27ФранцияпзЖордан Верету
11МароккопзАмин Арит
29СенегалнпИлиман Ндиайе
23СенегалнпИсмаила Сарр
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
ФранцияЖюльен Стефан
ФранцияЖан-Луи Гассе
История личных встреч
21.01.2024Кубок Франции1/16 финалаРенн1 : 1 9 : 8Марсель
03.12.2023Франция - Лига 114-й турМарсель2 : 0Ренн
05.03.2023Франция - Лига 126-й турРенн0 : 1Марсель
20.01.2023Кубок Франции1/16 финалаМарсель1 : 0Ренн
18.09.2022Франция - Лига 18-й турМарсель1 : 1Ренн
14.05.2022Франция - Лига 137-й турРенн2 : 0Марсель
19.09.2021Франция - Лига 16-й турМарсель2 : 0Ренн
10.03.2021Франция - Лига 122-й турМарсель1 : 0Ренн
16.12.2020Франция - Лига 115-й турРенн2 : 1Марсель
10.01.2020Франция - Лига 120-й турРенн0 : 1Марсель
10.03.2024Франция - Лига 125-й тур2 : 2Ренн
03.03.2024Франция - Лига 124-й турРенн1 : 2
29.02.2024Кубок Франции1/4 финала1 : 3Ренн
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур1 : 1Ренн
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчРенн3 : 2
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч3 : 1Марсель
10.03.2024Франция - Лига 125-й турМарсель2 : 0
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчМарсель4 : 0
02.03.2024Франция - Лига 124-й тур1 : 5Марсель
25.02.2024Франция - Лига 123-й турМарсель4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2556
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2545
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2542
5
Лига Европы
Ланс2542
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2539
8 Ренн2536
9 Реймс2535
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2527
14 Монпелье2526
15 Лорьян2525
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2523
18
Зона вылета
Клермон2517

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