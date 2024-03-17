Ренн - Марсель 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
17 Марта 2024 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Марсель, которое состоится 17 Марта 2024 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Марсель
Марсель
|30
|вр
|Стив Манданда
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Варме Омари
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|16
|пз
|Жануэль Белосьян
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|6
|пз
|Азор Матусива
|8
|пз
|Батист Сантамария
|11
|пз
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|18
|пз
|Бамо Мейте
|22
|пз
|Пап Гейе
|27
|пз
|Жордан Верету
|11
|пз
|Амин Арит
|29
|нп
|Илиман Ндиайе
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|21.01.2024
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 9 : 8
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|20.01.2023
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|10.03.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|10.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|29.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 3
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 2
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 5
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|25
|45
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Ланс
|25
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|25
|39
|8
|Ренн
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|35
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|25
|27
|14
|Монпелье
|25
|26
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|25
|17