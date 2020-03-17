Ювентус - Дженоа 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
17 Марта 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Дженоа, которое состоится 17 Марта 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Дженоа
Генуя
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|7
|нп
|Федерико Кьеза
|9
|нп
|Душан Влахович
|1
|вр
|Хосеп Риера
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|90
|пз
|Джед Спенс
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|19
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|15.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|06.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 1
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|30.06.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 1
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 0
|20.10.2018
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|12.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Монца
|29
|42
|10
|Торино
|29
|41
|11
|Лацио
|28
|40
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|28
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14