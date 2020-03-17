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Ювентус - Дженоа 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
17 Марта 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Ювентус
Дженоа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Дженоа, которое состоится 17 Марта 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Дженоа
Генуя
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
6 Бразилия зщ Данило
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
11 Сербия пз Филип Костич
7 Италия нп Федерико Кьеза
9 Сербия нп Душан Влахович
1 Испания вр Хосеп Риера
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
13 Италия зщ Маттья Бани
22 Мексика зщ Хоан Васкес
32 Дания пз Мортен Френнруп
47 Хорватия пз Милан Бадель
17 Украина пз Руслан Малиновский
90 Англия пз Джед Спенс
10 Бразилия нп Жуниор Мессьяс
19 Италия нп Матео Ретеги
11 Исландия нп Альберт Гудмундссон
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
15.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Дженоа1 : 1Ювентус
06.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Дженоа2 : 1Ювентус
05.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Ювентус2 : 0Дженоа
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Ювентус3 : 1Дженоа
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус3 : 2 ДВДженоа
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Дженоа1 : 3Ювентус
30.06.2020 Италия - Серия А 29-й тур Дженоа1 : 3Ювентус
30.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус2 : 1Дженоа
17.03.2019 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа2 : 0Ювентус
20.10.2018 Италия - Серия А 9-й тур Ювентус1 : 1Дженоа
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Ювентус2 : 2
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 2 : 1Ювентус
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Ювентус3 : 2
17.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур 2 : 2Ювентус
12.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Ювентус0 : 1
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа2 : 3
04.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 2 : 1Дженоа
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Дженоа2 : 0
17.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур 1 : 1Дженоа
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Дженоа1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Милан2859
3
Лига чемпионов
Ювентус2858
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2848
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2844
8 Фиорентина2843
9 Монца2942
10 Торино2941
11 Лацио2840
12 Дженоа2833
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2826
16 Кальяри2926
17 Эмполи2925
18
Зона вылета
Фрозиноне2824
19
Зона вылета
Сассуоло2823
20
Зона вылета
Салернитана2914

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