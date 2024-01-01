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Рома - Сассуоло 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
17 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Рома
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Сассуоло, которое состоится 17 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Сассуоло
Сассуоло
99СербияврМиле Свилар
2НидерландызщРик Карсдорп
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
69Испаниязщ Анхелиньо
4ИталияпзБриан Кристанте
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
21АргентинанпПауло Дибала
90БельгиянпРомелу Лукаку
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
47ИталияврАндреа Консильи
3НорвегиязщМаркус Педерсен
5ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
21ИталиязщМаттиа Вити
11АлбанияпзНедим Байрами
7БразилияпзМатеус Энрике
24ИталияпзДаниэль Болока
6СербияпзУрош Рачич
45ФранциянпАрман Лорьенте
9ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ИталияДавиде Баллардини
История личных встреч
03.12.2023Италия - Серия А14-й турСассуоло1 : 2Рома
12.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турРома3 : 4Сассуоло
09.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турСассуоло1 : 1Рома
13.02.2022Италия - Серия А25-й турСассуоло2 : 2Рома
12.09.2021Италия - Серия А3-й турРома2 : 1Сассуоло
03.04.2021Италия - Серия А29-й турСассуоло2 : 2Рома
06.12.2020Италия - Серия А10-й турРома0 : 0Сассуоло
01.02.2020Италия - Серия А22-й турСассуоло4 : 2Рома
15.09.2019Италия - Серия А3-й турРома4 : 2Сассуоло
18.05.2019Италия - Серия А37-й турСассуоло0 : 0Рома
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч1 : 0Рома
10.03.2024Италия - Серия А28-й тур2 : 2Рома
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчРома4 : 0
02.03.2024Италия - Серия А27-й тур1 : 4Рома
26.02.2024Италия - Серия А26-й турРома3 : 2
09.03.2024Италия - Серия А28-й турСассуоло1 : 0
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур1 : 0Сассуоло
28.02.2024Италия - Серия А21-й турСассуоло1 : 6
24.02.2024Италия - Серия А26-й турСассуоло2 : 3
17.02.2024Италия - Серия А25-й тур3 : 0Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Милан2859
3
Лига чемпионов
Ювентус2858
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2848
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2844
8 Фиорентина2843
9 Монца2942
10 Торино2941
11 Лацио2840
12 Дженоа2833
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2826
16 Кальяри2926
17 Эмполи2925
18
Зона вылета
Фрозиноне2824
19
Зона вылета
Сассуоло2823
20
Зона вылета
Салернитана2914

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