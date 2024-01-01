Рома - Сассуоло 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
17 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Сассуоло, которое состоится 17 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Сассуоло
Сассуоло
|99
|вр
|Миле Свилар
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|69
|зщ
|Анхелиньо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|47
|вр
|Андреа Консильи
|3
|зщ
|Маркус Педерсен
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|11
|пз
|Недим Байрами
|7
|пз
|Матеус Энрике
|24
|пз
|Даниэль Болока
|6
|пз
|Урош Рачич
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Давиде Баллардини
История личных встреч
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|3 : 4
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|1 : 1
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|01.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|4 : 2
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 2
|18.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 6
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 3
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Монца
|29
|42
|10
|Торино
|29
|41
|11
|Лацио
|28
|40
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|28
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14