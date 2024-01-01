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Лидс Юнайтед - Миллуолл 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
17 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Лидс Юнайтед
Миллуолл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Миллуолл, которое состоится 17 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
17.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Миллуолл0 : 3Лидс Юнайтед
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лидс Юнайтед3 : 2Миллуолл
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Миллуолл2 : 1Лидс Юнайтед
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Лидс Юнайтед3 : 2Миллуолл
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Миллуолл1 : 1Лидс Юнайтед
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Лидс Юнайтед3 : 4Миллуолл
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Миллуолл1 : 0Лидс Юнайтед
14.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Миллуолл
09.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Миллуолл2 : 0Лидс Юнайтед
08.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Лидс Юнайтед1 : 0
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 2Лидс Юнайтед
23.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Миллуолл1 : 0
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 1Миллуолл
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Миллуолл1 : 0
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 2Миллуолл
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Миллуолл0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3782
2
Повышение
Ипсвич Таун3881
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3779
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3866
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3861
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Престон Норт Энд3756
10 Мидлсбро3854
11 Кардифф Сити3853
12 Сандерленд3848
13 Уотфорд3848
14 Бристоль Сити3847
15 Суонси Сити3846
16 Миллуолл3743
17 Блэкберн Роверс3842
18 Плимут Аргайл3841
19 Сток Сити3841
20 Куинз Парк Рейнджерс3840
21 Бирмингем Сити3839
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3839
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3838
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3820

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